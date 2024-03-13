ملخص أحداث الحلقة 2 من مسلسل المعلم قبل عرض الثالثة (إنفوجراف)

مسلسلات رمضان 2024

مازال تفاعل الجمهور على مسلسلات رمضان 2024 مستمر، ومن بين المسلسلات التي كان لافتًا تصدرها محركات البحث، مسلسل المعلم الذي تصدر الترند في مصر وعدد من البلدان العربية بعد عرض أول حلقتين.

ملخص أحداث مسلسل المعلم الحلقة 2

وشهد مسلسل المعلم الحلقة 2 العديد من الأحداث المُشوّقة، تستعرض "الدستور" أبرزها في التقرير التالي:

بدأت الحلقة مشاجرة عنيفة بين "المعلم" مصطفى شعبان، ومنذر ريحانة.

تشاجرا بالأسلحة البيضاء، داخل شادر السمك، وسط كبار التجار.

تصاعدت الأحداث بحالة غضب شديدة لتجار السمك، بسبب بيع "المعلم" بضاعة كثيرة.

شهدت الحلقة عودة المعلم "حامد" عبدالعزيز مخيون، بعد غياب عن ميناء الأتكة.

المعلم حامد أخبر كبار السوق بأن مصطفى شعبان سيكون كبير التجار.

"زمزم" سهر الصايغ، تكتشف إصابتها بسرطان الدم.

عائلة المعلم عنتر شداد بدأت تجارة المخدرات وتهريبها داخل صناديق السمك من الميناء.

عقد المعلم عنتر النية للانتقام من مصطفى شعبان "المعلم"، والاستعانة بالبلطجي "غلوش" للقضاء عليه.

اكتشف المعلم إصابة زوجته بسرطان الدم والتي حاولت اخفاءه عنه نتيجة التحاليل الطبية.

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 3

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل المعلم الحلقة 3، المقرر عرضها الليلة على قناة الحياة ومنصة “WATCH IT” الرقمية، تصاعدًا في الأحداث، بعد أن شهدت الحلقة الثانية بالأمس، إطلاق النار طارق النهري النار على "المعلم" مصطفى شعبان، دون أن تُصيبه الرصاصة، وعودة المعلم حامد (عبدالعزيز مخيون)، بعد خروجة من السجن وسنوات من الغياب.

ومن المتوقع أن يشهد مسلسل المعلم الحلقة الثالثة، تفكير كل من منذر ريحانة ومصطفى شعبان في الانتقام، خاصة وأنَّهما تشاجرا داخل شادر السمك بالأسلحة البيضاء، وأُصيب بينهما أحد عمال منذر ريحانة، فضلًا فضلا عن تداعيات معرفة سهر الصايغ زوجة المعلم، بإصابتها بمرض خطير.

قنوات عرض مسلسل المعلم الحلقة 3

يعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، والذي تدور أحداثه في إطار شعبي، على قناة الحياة يوميًا في تمام الساعة 9:45 مساءً، بخلاف منصة watch it الإلكترونية.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان، أبرزهم:

- سهر الصايغ.

- هاجر أحمد.

- أحمد بدير.

- محمد العمروسي.

- سلوى عثمان.

- منذر رياحنة.

- محمود الليثي.

- أحمد بدير.

- انتصار.

- محمود الليثي.

- أحمد فؤاد سليم.

- أحمد عبدالله محمود.

- طارق النهري.

- علاء زينهم.

مسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، ومن إخراج مرقس عادل، كما أنه من إنتاج شركة سينرجي.

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