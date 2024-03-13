الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تيتا يرفض الصلح مع فلة بسبب التيك توك بـ"عتبات البهجة"

عتبات البهجة
عتبات البهجة

حاولت فلة والتي تقوم بدورها الفنانة هنادي مهنا صلح تيتا خطيبها والذي يقوم بدوره مطرب المهرجانات عنبه، خلال أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "عتبات البهجة" للفنان القدير يحيي الفخراني، والذي يعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة ضمن السباق الرمضاني.

مسلسلات رمضان 2024

 

وقامت فلة بالنداء على تيتا إلا أنه لم يستجب لها، فحاولت الحديث مع صديقه لكي تعرض عليه بعض الأموال كنوع من أنواع المساعدة لإتمام مشروعهم الغنائي في إحدى الأفراح الشعبية والقيام باستعارة أدوات الغناء.

وبالفعل أخذ الأموال وقدمها لصاحب أدوات الغناء والذي رفضها بحجة أنها غير كافيه، لكن قام صديق تيتا بسرقة مفاتيح المخرن ليقوم بسرقتها ليلا دون أن يشعر.

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مسلسلات رمضان 2024.. إخلاء سبيل بهجت الأنصاري فى الحلقة 3 من عتبات البهجة

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مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث الحلقة 3 من مسلسل عتبات البهجة

 قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة الثالثة

وكانت قناة DMC أعلنت عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني، وحددت موعد العرض في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

يعاد مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

وروجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

 صلاح عبدالله

 سما إبراهيم

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

 صفاء الطوخي

 هنادي مهنا

 علاء زينهم

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان (محمود).

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