الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. إخلاء سبيل بهجت الأنصاري فى الحلقة 3 من عتبات البهجة

عتبات البهجة
عتبات البهجة

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل "عتبات البهجة" للفنان القدير يحيى الفخراني، ووصل مايكل ومعه عرفان الذي يقوم بدوره الفنان صلاح عبد الله لسرايا النيابة في اللحظات الأخيرة وقبل نطق وكيل النيابة بقرار حبس بهجت الأنصاري 4 أيام على ذمة التحقيق، ليقوم بالإدلاء بشهادته ويبرأ بهجت من تهمة بيع خطوط الهواتف بدون عقود.

بدأت منذ قليل الحلقة الثالثة من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني وعدد من نجوم الوسط الفني، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2024 على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

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بعد تناولها فى مسلسل عتبات البهجة.. اعرف عقوبة بيع الخطوط بدون عقود

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مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث الحلقة 3 من مسلسل عتبات البهجة

عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم فهو من المسلسلات فئة الـ١٥ حلقة، والعرض الأول للمسلسل على قناة DMC في تمام الساعة 6:15، والعرض الثاني على قناة DMC Drama في تمام الساعة 8:15.

 قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة الثالثة

وكانت أعلنت قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

يعاد مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

وروجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

 

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

 صلاح عبدالله

 سما إبراهيم

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

 صفاء الطوخي

 هنادي مهنا

 علاء زينهم

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان (محمود).

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