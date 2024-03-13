الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

بعد تناولها فى مسلسل عتبات البهجة.. اعرف عقوبة بيع الخطوط بدون عقود

عتبات البهجة
عتبات البهجة

 شهدت الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيى الفخراني العديد من الأحداث التشويقية والجذابة والتي عرضت ليلة أمس في ثاني أيام شهر رمضان الكريم، على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

وينتظر العديد من الجمهور المصري والوطن العربي عرض الحلقة الثالثة من مسلسل عتبات البهجة، بعد أن شهدت الحلقة الماضية العديد من الأحداث المثيرة بعد إلقاء القبض على بهجت الأنصاري الذي يقوم بدوره الفنان يحيى الفخراني ونعناعه التي تقوم بدورها الفنانة جومانا مراد بتهمة بيع خطوط الهواتف بدون عقود، وفي السطور التالية نستعرض لكم عقوبة تلك الجريمة في القانون.

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موعد عرض مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني الحلقة 3 وملخص الحلقات السابقة

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مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2: محامي يحيى الفخراني يجد الحل لإخراجه من النيابة

عقوبة بيع الخطوط بدون عقود 

أوجب القانون رقم 10 لسنة 2003 الصـادر فى 4 فبـرايــر بإصدار قانون تنظيم الاتصالات فى المادة 64 منه على مقدمى الخدمة أو وكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات فى المادة بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.

حيث أن المادة 81 من ذات القانون نصت على أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة 64 من هذا القانون".

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني 

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

 

أبطال مسلسل عتبات البهجة 

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

 صلاح عبدالله

 سما إبراهيم 

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

 صفاء الطوخي

 هنادي مهنا

 علاء زينهم 

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب 

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان (محمود)

مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.

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