موعد عرض مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني الحلقة 3 وملخص الحلقات السابقة

حالة من الرواج حققها مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني بعد عرض أول حلقتين من المسلسل والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3

وينتظر العديد من الجمهور المصري والوطن العربي عرض الحلقة الثالثة من مسلسل عتبات البهجة، والتي تعرض الليلة في ثالث أيام شهر رمضان الكريم، خاصة وبعد انتهاء الحلقة الثانية بالعديد من الأحداث التشويقية والمثيرة.

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم فهو من المسلسلات فئة الـ١٥ حلقة، والعرض الأول للمسلسل على قناة DMC في تمام الساعة 6:15، والعرض الثاني على قناة DMC Drama في تمام الساعة 8:15.

مسلسلات رمضان 2024..تفاصيل احداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2

بعد إلقاء القبض على يحيى الفخراني في قضية بيع خطوط غير مسجلة لشخص ارتكب بها جريمة، قرر ضابط الشرطة إلقاء القبض عليه لعرضه على النيابة فيما تم إخلاء سبيل نعناعة التي تعمل في الكشك وتجسد دورها جومانا مراد.

في هذه الأثناء، يحاول عرفان والذي يجسد دور الفنان صلاح عبد الله وزوجته لبنى والتي تجسد دورها الفنانة صفاء الطوخى مساعدة بهجت والذي يلعب دوره الفنان يحيى الفخرانى بعد القبض عليه، حيث تأتى لبنى بمحامى مصطفى حشيش إلى القسم.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة الثالثة

وكانت أعلنت قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

يعاد مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

وروجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم: