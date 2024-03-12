الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2.. نعناعة ترتكب جريمة وبهجت الأنصاري يدفع الثمن

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة

بدأت منذ قليل الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات وشاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال شهر رمضان المبارك.

 

أحداث الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة 

بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني بدخول قوات الشرطة إلى منزله، وبحضور أحفاده يسألون عنه ويتحدثون عن أنه هناك أمر ضبط وإحضار باسم صاحب الكشك الذي انهي أوراقه واعطاها لجومانا مراد والتي تلعب دور نعناعة، فيلقي الأمن القبض عليه ويقوده إلى قسم الشرطة من أجل التحقيق معه لوجود شبه في عمل غير مشروع يحاك في الكشك.

وبعد دقائق تضح التهمة ببيع هذا الكشك خط غير مسجل لأحد المواطنين، والذي ارتكب جريمة بهذا الخط، وتحاول نعناعة تبرأه نفسها وتتهم بهجت الأنصاري بارتكاب هذه الجريمة.

 

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة

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موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 2

وسبق أن أعلنت  قناة DMC  عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة الثانية  من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

يعاد مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة ،DMC drama الساعة 8 ونصف.

روجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

 

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة الثالثة

 

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it  وقناة DMC  وقناة DMC drama.

 

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني 

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

 

أبطال مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني 

 

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

  • يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)
  • جومانا مراد (نعناعة)
  •  صلاح عبدالله
  •  سما إبراهيم 
  • خالد شباط 
  • وفاء صادق 
  • مصطفى عنبة
  •  صفاء الطوخي
  •  هنادي مهنا
  •  علاء زينهم 
  • علاء مرسي 
  • بسنت أحمد أبو باشا 
  • محسن منصور
  •  حازم إيهاب 
  • مراد فكري 
  • صادق بوسي الشامي 
  • محمود فايز 
  • حمادة حسني
  •  ليلى عز العرب 
  • محمد البكري
  •  هشام إسماعيل
  •  يوسف عثمان (محمود)

 ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.

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