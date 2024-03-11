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مسلسلات رمضان 2024.. يحيى الفخراني يربى أحفاده فى عتبات البهجة

عتبات البهجة
عتبات البهجة

عرضت قناة DMC drama  مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني، الذي يعرض خلال شهر رمضان 2024، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يحيى الفخراني يربي أحفاده في مسلسل عتبات البهجة 

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على عدد من القنوات، ويستمر حتى منتصف شهر رمضان، لأنه ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة التي تتضمن 15 حلقة.

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أخذ الفنان يحيى الفخراني الذي يجسد دور بهجت الأنصاري يسترق السمع على حفيده الذي سمعه يتحدث مع فتاة في الهاتف، ومن ثم هم بسؤاله عن تفاصيل علاقته بالفتاة، ليعرف أنه يتحدث مع مسئولة دعايا لشركة أجنبية لشراء سجائر إلكترونية لأصدقائه.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني 

وسبق أن أعلنت قناة DMC عن تضمن مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام السادسة والربع بعد أذان المغرب.

يعاد مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة ،DMC drama الساعة الثامنة والنصف.

كما روجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

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قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني 

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بُعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهي هادف على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني 

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم، هم:

  • يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)
  • جومانا مراد (نعناعة)
  •  صلاح عبدالله
  •  سماء إبراهيم 
  • خالد شباط 
  • وفاء صادق 
  • مصطفى عنبة
  •  صفاء الطوخي
  •  هنادي مهنا
  •  علاء زينهم 
  • علاء مرسي 
  • بسنت أحمد أبوباشا 
  • محسن منصور
  •  حازم إيهاب 
  • مراد فكري 
  • صادق بوسي الشامي 
  • محمود فايز 
  • حمادة حسني
  •  ليلى عز العرب 
  • محمد البكري
  •  هشام إسماعيل
  •  يوسف عثمان (محمود)

ويعد مسلسل عتبات البهجة من إنتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبوعميرة.

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