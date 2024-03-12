الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة

يبدأ خلال الساعات القادمة عرض الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني على منصات وشاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال شهر رمضان المبارك.

ويواصل مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني لفت أنظار الجماهير خلال مارثون الدراما الرمضانية 2024، ويستمر عرضه حتى منتصف شهر رمضان المبارك، لانه ينتمي لفئة المسلسلات القصيرة التي تتكون من 15 حلقة.

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تفاصيل أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2

تبدأ أحداث الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني بالقاء قوات الشرطة القبض على بهجت الانصاري والذي يجسد دوره الفنان يحيى الفخراني، بسبب كشك الحلوى الذي تشارك فيه جومانا مراد والتي تلعب دور نعناعه في أحداث المسلسل.

موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 3

أعلنت قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة الثالثة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

ويعاد مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة ،DMC drama الساعة 8 ونصف.

روجت  منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة الثالثة

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it  وقناة DMC  وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني 

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني 

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

 صلاح عبدالله

  •  سما إبراهيم 
  • خالد شباط 
  • وفاء صادق 
  • مصطفى عنبة
  •  صفاء الطوخي
  •  هنادي مهنا
  •  علاء زينهم 
  • علاء مرسي 
  • بسنت أحمد أبو باشا 
  • محسن منصور
  •  حازم إيهاب 
  • مراد فكري 
  • صادق بوسي الشامي 
  • محمود فايز 
  • حمادة حسني
  •  ليلى عز العرب 
  • محمد البكري
  •  هشام إسماعيل
  •  يوسف عثمان (محمود)

 

ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.

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