صلاح عبدالله يرفض السفر لكندا فى مسلسل عتبات البهجة الحلقة الأولى

مسلسلات رمضان 2024..

بدأ، منذ قليل، مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني، على قناة DMC drama الذي يعرض خلال شهر رمضان 2024، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة الأولى

من المقرر أن يستمر عرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على عدد من القنوات، ويستمر حتى منتصف شهر رمضان، لأنه ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة التي تتضمن 15 حلقة.

صلاح عبدالله يرفض السفر إلى كندا في مسلسل عتبات البهجة

تدور أحداث الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة حول عرض زوجة الفنان صلاح عبدالله السفر إلى كندا لابنهم وترك المنطقة التي يعيشون فيها إلا أنه يرفض ويتحدث عن تعلقه بمصر والمكان وبصديق عمره بهجت الأنصاري الذي يجسد دوره الفنان يحيى الفخراني.

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة الأولى ليحيى الفخراني

أعلنت قناة DMC عن تضمن مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة السادسة والربع بعد أذان المغرب.

يعاد مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة DMC drama الساعة الثامنة والنصف.

روجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش؛ إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهي هادف على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم، هم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سماء إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبوباشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبوعميرة.