أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2.. صلاح عبدالله يحاول إنقاذ بهجت الأنصاري

تصاعدت الأحداث في الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة والذي بدأ عرضه منذ قليل على قناة DMC drama للفنان الكبير يحيى الفخراني.

أحداث مسلسل عتيات البهجة الحلقة 2

بعد إلقاء القبض على يحيى الفخراني في قضية بيع خطوط غير مسجلة لشخص ارتكب بها جريمة، قرر ضابط الشرطة إلقاء القبض عليه لعرضه على النيابة فيما تم إخلاء سبيل نعناعة التي تعمل في الكشك وتجسد دورها جومانا مراد.

في هذه الأثناء، يحاول عرفان والذي يجسد دور الفنان صلاح عبد الله وزوجته لبنى والتي تجسد دورها الفنانة صفاء الطوخى مساعدة بهجت والذي يلعب دوره الفنان يحيى الفخرانى بعد القبض عليه، حيث تأتى لبنى بمحامى مصطفى حشيش إلى القسم.

موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 2

وسبق أن أعلنت قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

يعاد مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة ،DMC drama الساعة 8 ونصف.

روجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة الثالثة

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.