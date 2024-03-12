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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2.. وجهة نظر فكري باشا أباظة في التحرش

عتبات البهجة
عتبات البهجة

يعرض خلال السباق الرمضاني 2024 مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني، على إحدى قنوات المتحدة، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا بمجرد عرض الحلقة الأولى منه ليلة أمس في أول أيام شهر رمضان الكريم.

ويقوم الفنان القدير يحيى الفخراني بدور بهجت الأنصاري وكيل وزارة سابق ويوتيوبر حاليا يقوم بتقديم محتوي عن البهجة والسعادة.

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني الحلقة 2

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مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني الحلقة 1

ملخص مسلسل عتبات البهجة الحلقة الأولى

وفي أولى حلقات مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني، تحدث بهجت الأنصاري في إحدى الفيديوهات الخاصة به عن التحرش قديما من وجه نظر الأديب والكاتب الصحفي فكري باشا أباظة والذي تحدث عن التحرش قديما قائلا: "لو واحد قال لواحدة بنسوار يا هانم كدا تحرش".

ويعود الفنان القدير يحيى الفخراني لدراما رمضان ٢٠٢٤ بمسلسل عتبات البهجة والذي يعرض خلال شهر رمضان ٢٠٢٤ على إحدى قنوات الشركة المتحدة، وذلك بعد غياب استمر لمدة عامين حيث كانت أخر أعماله مسلسل "نجيب زاهي زركش".

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مسلسلات رمضان 2024.. بعد قليل عرض الحلقة الثانية من مسلسل "عتبات البهجة"

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2

يبحث العديد من الجمهور المصري والوطن العربي على مواعيد عرض مسلسل "عتبات البهجة" للفنان القدير يحيي الفخراني، والذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري ٢٠٢٤، خاصة وأن نجاح الحلقة الأولى من المسلسل والتي عرضت ليلة أمس في أول أيام شهر رمضان الكريم.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 6:15 على قناة DMC، وفي تمام الساعة 8:15 على قناة DMC Drama

تفاصيل أحداث مسلسل البهجة الحلقة 1

تدور أحداث الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة حول إلقاء رجال الشرطة القبض على الفنان الكبير يحيى الفخراني والذي يجسد دور بهجت الأنصاري من منزله بسبب شراكته مع جومانا مراد والتي تلعب دور نعناعه شريكة بهجت الأنصاري في كشك الحلوى.

قنوات عرض مسلسل البهجة الحلقة الثانية

يعرض مسلسل عتبات البهجة في النصف الأول من شهر رمضان المقبل 2024 عبر منصة WATCH IT الرقمية، وذلك بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA.

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