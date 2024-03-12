الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. بعد قليل عرض الحلقة الثانية من مسلسل "عتبات البهجة"

عتبات البهجة
عتبات البهجة

يستمر عرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على عدد من القنوات، ويستمر حتى منتصف شهر رمضان، لأنه ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة التي تتضمن 15 حلقة.

ويعود الفنان القدير يحيى الفخراني لدراما رمضان ٢٠٢٤ بمسلسل "عتبات البهجة"، وذلك بعد غياب استمر لمدة عامين حيث كانت آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهي زركش".

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مسلسلات رمضان 2024.. كارثة تنتظر بهجت الأنصاري في عتبات البهجة الحلقة 2

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مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني الحلقة 1

مسلسل عتبات البهجة

يبحث العديد من الجمهور المصري والوطن العربي على مواعيد عرض مسلسل "عتبات البهجة" للفنان القدير يحيي الفخراني، والذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري ٢٠٢٤، خاصة بعد نجاح الحلقة الأولى من المسلسل والتي عرضت ليلة أمس.

وتعرض الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة بعد قليل على قناة DMC في تمام الساعة 6:15 بعد أذان المغرب والعرض الثاني على قناة DMC Drama في تمام الساعة 8:15.

تفاصيل أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 1

تدور أحداث الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة حول إلقاء رجال الشرطة القبض على الفنان الكبير يحيى الفخراني والذي يجسد دور بهجت الأنصاري من منزله بسبب شراكته مع جومانا مراد والتي تلعب دور نعناعة شريكة بهجت الأنصاري في كشك الحلوى.

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة الثانية

يعرض مسلسل عتبات البهجة في النصف الأول من شهر رمضان المقبل 2024 عبر منصة WATCH IT الرقمية، وذلك بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA.

قصة مسلسل عتبات  البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

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