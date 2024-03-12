مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2: محامي يحيى الفخراني يجد الحل لإخراجه من النيابة

مسلسلات رمضان 2024..

يواجه بهجت الأنصاري في مسلسل عتبات البهجة والذي يلعب دوره الفنان الكبير يحيى الفخراني تهمة بيع خط بدون بطاقة تحقيق شخصية، بسبب شراكته في كشك الحلوى مع جومانا مراد والتي تلعب دور نعناعة في أحداث الحلقة 2 من مسلسل عتبات البهجة، والذي يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة

بعد إلقاء القبض على الفنان يحيى الفخراني والذي يجسد دور بهجت الأنصاري، يأتي صلاح عبدالله والذي يجسد دور عرفان وزوجته لبني والتي تلعب دورها الفنانة صفاء الطوخي بمحامي لإنقاذ صديق عمره يحيى الفخراني من الحبس.

ويخبرهم المحامي والذي يلعب دوره الفنان مصطفى حشيش، أنه لا سبيل عن خروج الفنان الكبير يحيى الفخراني والذي يجسد دور بهجت الأنصاري من محبسه إلا شهاده مايكل أحد جيران بهجت والذي اشتري خط من نعناعة دون أن يقدم لها بطاقة تحقيق الشخصية.

موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 2

وسبق أن أعلنت قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

يعاد مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة ،DMC drama الساعة 8 ونصف.

روجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة الثالثة

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.