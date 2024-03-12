الثلاثاء 12 مارس 2024
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توك شو

"واحد من الناس" يُدخل البهجة والسرور على "أم محمد" ابنة المنوفية

الإعلامي عمرو الليثي
الإعلامي عمرو الليثي

يقدم الإعلامي عمرو الليثي اليوم الثلاثاء، حلقة جديدة من برنامجه "واحد من الناس" على شاشة "الحياة"، يتجول خلالها في مدن وأحياء الجمهورية، لتحمل هذه الجولات في طياتها البهجة والسرور للمواطنين البسطاء.

بهجة البسطاء 

والتقى الإعلامي مرو الليثي، بـ"أم محمد" ابنة محافظة المنوفية صاحبة الـ80 عامًا.

وقالت:" أنا عندي 80 سنة، وبصرف معاشي على أحفادي وأولادي".

أبناء مصر الطيبين

وأكدت أم محمد: "أحصل على علاجي من التأمين الصحي في المحافظة، لأنني مصابة بمرض الضغط، السكر، والقلب".

وحرص الدكتور عمرو الليثي، وأسرة برنامج "واحد من الناس" على منح هذه السيدة مبلغ مالي قيمته 5 آلاف جنيه، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

أصيب الإعلامي عمرو الليثي بوعكة صحية خلال الساعات الماضية، وذلك أثناء تصوير حلقات برنامجه «واحد من الناس»، حيث تم نقله إلى المستشفى إثر إجهاد كبير خلال تصوير حلقة البرنامج.

كشف مصدر مقرب من الإعلامي عمرو الليثي أنه نقل إلى المستشفى بسبب سقوطه أرضا حيث أصيب بكسر فى الضلع وعدد من الغرز فى قدمه، وذلك خلال تصوير عدد من الحلقات خارج الاستوديو، مشيرا إلى أن حالته الصحية جيدة ومستقرة وخرج من المستشفى.

 

عمرو الليثي واحد من الناس الحياة برنامج واحد من الناس جولات الخير

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