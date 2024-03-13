مسلسل الكبير أوي 8.. أحمد مكي يحتفل: "الكبير حقق التارجت 100 شمام"

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الكبير أوي 8.. احتفل الفنان أحمد مكى بنجاح الحلقتين الأولى والثانية من مسلسل الكبير أوي 8، معلقا: "الكبير حقق التارجت 100 شمام"، وسط تعليقات من المشاهدين على صفحته الخاصة، ومع ترقب الملايين من المشاهدين فى أنحاء العالم العربى لمشاهدة الحلقة الثالثة ومغامرات الكبير مع الشمامة ومحاولة ذبحه على يد الدكتور ربيع وسط فرحة جونى والعترة ومربوحة.

مسلسل الكبير أوي 8

كما شهدت الحلقات السابقة من مسلسل الكبير أوي 8 الذى يعرض حصريا على قناة أون التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشاهدة واسعة من ملايين المشاهدين عبر الشاشاشات فى المنازل، مما خلق جو من الإستمتاع بيم الملاييم من الأطفال والكبار لمشاهدة مغامرات عمدة المزاريطو مع جونى والعترة ومربوحة.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8

مسلسل الكبير أوي 8.. الكبير حقق التارجت

كذلك، مع احتفاء الفنان أحمد مكى بنجاح مسلسل الكبير أوي 8 عبر صفحته على فيس بوك بالكبير أنه حقق التارجت 100 شمام، ينتظر الجميع مشاهدة الحلقة الثالثة وما سيحدث للكبير من مغامرات، على شاشة قناة On الفضائية،، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 6.05 مساء وقت تناول طعام إفطار الصائمين فى ربوع مصر، وسط الة من التفاعل على مدار 7 سنوات مع شخصية الكبير اوي عمدة المزاريطة.

كما تضمنت أحداث مسلسل الكبير أوي 8، محاولات الدكتور ربيع لذبح الكبير بالمنشاار الكهربائى، ونحول الكبير إلى عقلة الإصبع على يد الشمامة، وسط العديد من الضغوطات على العمدة أحمد مكى ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به فى قريته المزاريطة.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يشهد مسلسل الكبير أوي 8 رمضان 2024، مشاركة واسعة من الفنانين ومنهم بيومى فؤاد فى دور الدكتور ربيع، وأيضا رحمة أحمد فى درو مربوحة، ووحاتم صلاح، ومحمد سلام ووهو من إخراج أحمد الجندي للمرة السابعة.

فى النهاية، يتابع ملايين المشاهدين مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي، وذلك إطار كوميدي محبب الأطفال والكبار، عقب تحول العمدة والكبير أوى إلى عقلة الإصبع على يد الشمامة.

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