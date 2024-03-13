الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. حسن الرداد ينشر عودته للمنزل بعد وفاة والدته فى "محارب"

مسلسل محارب
مسلسل محارب

اليوم العرض الأول من الحلقة 3 لـ مسلسل محارب، الذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان الكريم.

مسلسل محارب من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة الفنان حسن الرداد ونرمين الفقي وأحمد زاهر، ويعرض المسلسل يوميًا الساعة 9 مساءً.

مسلسلات رمضان 2024 

تفاصيل أحداث مسلسل محارب الحلقة 2

دارت أحداث مسلسل محارب في الحلقة 2 في إطار اجتماعي تشويقي، حيث تحاول ناهد السباعي "زوجة محارب" الانتحار بعد رفض والدها "محمود البزاوي" الذهاب إلى محارب والوقوف معه في محنته، خاصة بعد علمه بموت والدتهم في حادث سير طائش. 

ونشر حسن الرداد، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" مقطع من مسلسل محارب وهو حزين على وفاة أمه "عفاف شعيب"، قائلًا: "طب ليه دموع الفرحه يامه اتقلبت حرقة ليه وازاي مشيتي وسيبتي ليه الفرحة انطفت في البيت، أتاريكي واقفه تودعينا واحنا مش حاسين".

وينتظر جمهور مسلسل محارب أحداث الحلقة 3 لمعرفة مصير انتحار ناهد السباعي ومحارب.

 

مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 3

بدأت أحداث مسلسل محارب في اليوم الأول من رمضان، حيث يعرض يوميًا طوال الشهر الكريم في التاسعة مساءً حصريًا على CBC

أما عن مواعيد الإعادة ستكون عبر قناة "سي بي سي" في الخامسة صباحًا، والرابعة مساءً من اليوم التالي، ويعرض على cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً.

 

مسلسلات رمضان 2024

 قنوات عرض مسلسل محارب الحلقة الثالثة

وسبق أن أعلنت شبكة قنوات cbc الفضائية عن عرض مسلسل محارب لـ حسن الرداد وناهد السباعي عن عرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل 2024 ويعرض مسلسل محارب على شاشة cbc العامة وcbc drama بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

 

قصة مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب الحلقة الأولى فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى  يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

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