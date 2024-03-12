مسلسل محارب الحلقة 2| أحمد زاهر يهدد حسن الرداد: "محدش يقدر يزعلني"

يعد مسلسل محارب من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بطولة الفنان حسن الرداد ونرمين الفقي وأحمد زاهر، ويعرض المسلسل يوميًا الساعة 9 مساءً.

مسلسلات رمضان.. أحداث مسلسل محارب الحلقة 2

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل محارب، حوارًا بين حسام الجيوشي "أحمد زاهر" الذي يقوم بدور محامي عائلة العزايزة، بعد تورط ابنهم في قتل عفاف شعيب “والدة محارب”.

مسلسل محارب الحلقة 2.. أحمد زاهر يساوم حسن الرداد

يحاول أحمد زاهر مساومة “محارب” على التناول عن قضية قتل والدته مقابل 150 ألف جنيه له ولأخوته، ويرفض “محارب” قائلًا: “ لو جيت تاني هنا هزعلك”.

ويرد أحمد زاهر عليه: “انا محدش يقدر يزعلني”.

مسلسل محارب

مواعيد عرض مسلسل محارب

ويعرض مسلسل محارب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 يوميًا على قناة cbc حصريًا الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 5 مساء، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 مساء.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب في إطار اجتماعي حول شاب قادم من الصعيد لكي يعيش مع أسرته في القاهرة بعيدا عن مشاكل أقربائه في البلدة، ولكن تتغير حياته بعد وفاة والدته ويضطر إلى العمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا يغير مسار حياته.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل محارب

والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، وعابد عناني، وعفاف شعيب.