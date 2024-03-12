الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل محارب الحلقة 2| أحمد زاهر يهدد حسن الرداد: "محدش يقدر يزعلني"

مسلسل محارب
مسلسل محارب

يعد مسلسل محارب من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بطولة الفنان حسن الرداد ونرمين الفقي وأحمد زاهر، ويعرض المسلسل يوميًا الساعة 9 مساءً.

 

مسلسلات رمضان.. أحداث مسلسل محارب الحلقة 2 

 

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل محارب،  حوارًا بين حسام الجيوشي "أحمد زاهر" الذي يقوم بدور محامي عائلة العزايزة، بعد تورط ابنهم في قتل عفاف شعيب “والدة محارب”.

 

مسلسل محارب الحلقة 2.. أحمد زاهر يساوم حسن الرداد 

 

يحاول أحمد زاهر مساومة “محارب” على التناول عن قضية قتل والدته مقابل 150 ألف جنيه له ولأخوته، ويرفض “محارب” قائلًا: “ لو جيت تاني هنا هزعلك”.

ويرد أحمد زاهر عليه: “انا محدش يقدر يزعلني”.

مسلسل محارب

 

مواعيد عرض مسلسل محارب

ويعرض مسلسل محارب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 يوميًا على قناة cbc حصريًا الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 5 مساء، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 مساء.

مسلسل محارب الحلقة 2| 150 ألف جنيها لطمس جريمة مقتل والدة محارب

مسلسلات رمضان 2024| الحلقة الثانية من محارب تتصدر ترند "السوشيال ميديا"

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل محارب

تدور  أحداث مسلسل محارب في إطار اجتماعي حول شاب قادم من الصعيد لكي يعيش مع أسرته في القاهرة بعيدا عن مشاكل أقربائه في البلدة، ولكن تتغير حياته بعد وفاة والدته ويضطر إلى العمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا يغير مسار حياته.

 

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل محارب

والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، وعابد عناني، وعفاف شعيب.

مسلسل محارب محارب موعد عرض محارب موعد عرض مسلسل محارب موعد اعادة مسلسل محارب قصة مسلسل محارب ابطال مسلسل محارب موعد عرض مسلسل حسن الرداد مسلسل حسن الرداد حسن الرداد قنوات عرض محارب قنوات عرض مسلسل محارب موعد مسلسل محارب الحلقة الاولي من محارب محارب الحلقة الاولي محارب الحلقة 1 الحلقة 1 من مسلسل محارب الحلقة الاولي من مسلسل محارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل محارب الحلقة الثانية.. ناهد السباعي تحاول الانتحار بسبب محمود البزاوي

مسلسلات رمضان 2024.. صيد العقارب الحلقة2: محمود عبدالمغني يثير شكوك زوجته فيه

أول ظهور لـ ميمي جمال في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 2

الأكثر قراءة

ريمونتادا وهزيمة أولى.. البنك يهزم الأهلى فى دورى نايل

الزمالك يحدد سقفًا لرواتب اللاعبين.. ويجدد مفاوضاته مع رمضان صبحى

مفاجأة فى تشكيل الزمالك أمام الجونة بدورى نايل

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

حقيقة تصفية الاحتلال رجل الظل فى حماس مروان عيسى (فيديو)

4 قرارات لمحافظة الدقهلية باعتماد المخططات التفصيلية للقرى والمدن وفق قانون البناء الموحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها "المتحدة" بضخامة إنتاجية

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

صورة الغزو.. ماذا سيحدث إذا بدأت إسرائيل العملية البرية فى رفح؟

منظمة إنقاذ الطفولة تدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

منظمة إنقاذ الطفولة: أطفال غزة عانوا من "أذى نفسى غير مسبوق"