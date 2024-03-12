مسلسل محارب الحلقة 2| 150 ألف جنيها لطمس جريمة مقتل والدة محارب

مسلسل محارب الحلقة 2، بدأت بحوار بين حسام الجيوشي وعزيز محارب في المشفى بعد مقتل والدته، ليدس السم في العسل بعبارات مواساه وآيات قرآنية يخبىء وراءها غرضه في طمس الحادث.

احداث مسلسل محارب الحلقة 2

ويعرض “الجيوشي” 150 ألف جنيه على “محارب” مقابل التنازل عن قضية مقتل والده “محارب” على يد الـ“تيك توكر” ابن العزازي.

ويوصي حسام الجيوشي ابن العزازي بعدم الافصاح بأي كلمة تثبت عليه تهمة قتل والده محارب محاولين البحث عن سبيل لإخفاء الجربمة.

ويوضح حسام الجيوشي ويجسد الشخصية الفنان احمد زاهر، أن “العزازي” دفع مبالغ مالية كبيرة لمسح الفيديوهات المصورة التي تثبت الجريمة.

موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 2

تعرض الحلقة الثانية من مسلسل “محارب” الساعة التاسعة مساء، والإعادة في الخامسة صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصرا، بعرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

تفاصيل مسلسل محارب الحلقة 1



الحلقة الاولى من مسلسل “محارب” كانت نهايتها حزينة، حيث انقلب فرح “محارب” إلى مأتم بعدما دهسها “تيك توكر” بسيارته.

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود

ويشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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