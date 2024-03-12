مسلسلات رمضان 2024 مسلسل محارب الحلقة 2/ عائلة العزازي : "ابننا مش هيتحبس"

بدأت أحداث مسلسل محارب تزداد تشويقا بعد مشهد جمع بين الفنانة نيرمين الفقي والفنان ماجد المصري بكلمات متسلطة بعد حادث مقتل والده محارب "ابني مش هيتحبس أنا هاخده وامشي"

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث الحلقة الثانية مسلسل محارب

ويبدو أن الأحداث ستزداد تعقيدا بين التسلط وحق المجني عليهم بعدما انقلب فرح محارب لمأتم بوفاة والدته الذي يجسده الفنان حسن الرداد، في حادث سيارة على يد تيك توكر لعائلة العزازي.

ليتحول مشاهد المسلسل من شادر الفرح للمشرحة في مشهد مؤلم مليء بالدموع والحسرة يحدثها بكلمات رثاء "ياما مااتفقناش على كده ملكيش حق مش كنتي رايحة تعملي عمرة سيبتيني لوحدي مين هيكون سندي في الدنيا".

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 2

لتعرض الحلقة الثانية من مسلسل محارب الساعة التاسعة مساء، لتتكرر الإعادة في الخامسة صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصرا، بعرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص الحلقة الأولى مسلسل محارب



انتهت الحلقة الأولى بنهاية حزينة حيث انقلب فرح محارب إلى مأتم بعد تعرضت والدته لحادث سيارة دهسا على يد تيك توكر أثناء عودتها للمنزل لاصرارها جلب فانلة ليرتديها ابنها العريس اتباعا لعاداتهم وتقاليدهم اعتقادا أنها ستكون سبب في حمايته.

قصة مسلسل محارب

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

ليحكي الفنان حسن الرداد عن شخصية العمل الدرامي قائلا: "عزيز محارب هو شخصية المواطن البسيط اللى عاوزين نرجعها مش كل الشخصيات تبقى شبحنة مش كله لازم يكسر ويضرب بدراعه.. أنا تربيت على مسلسلات من صغرى تقدم المواطن البسيط سواء مدرس أو دكتور أو أى حرفة أو عامل فى مصنع ويكون شخص عادى بنقابله فى الشارع فى القاهرة أو دمياط فى بلدى ودى النماذج اللى بحب أتكلم عنها وأشوف رحلة كفاحها وأتأثر بيها وأتكلم عنها".

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.



يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.