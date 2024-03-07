طلاب الجامعات: مبادرة "بطل بيئي" فعالة وتزيد من تأثيرنا المجتمعي

دشن التحالف الوطني للعمل التنموي الأهلي بالإسكندرية، بالتعاون مع جامعة الإسكندرية مبادرة “بطل بيئي” وتهدف لتعظيم التطوع في مجال البيئة بين طلاب الجامعات.

المبادرة تستهدف جمع الجهود الشبابية والفكر التوعوي في عدد من الأنشطة المجتمعية مثل تنظيف الشواطئ وحملات التوعية بالبلاستيك داخل الحرم الجامعي، واستخدام البدائل وغيرها من الأفكار الإيجابية للمحافظة على البيئة.

وتهدف مبادرة بطل بيئي إلى رفع وعي الشباب بأهمية التطوع وأنواعه، وتدريب الشباب على المهارات الأساسية للتطوع وتقديم التدريبات اللازمة لتأهيل وتنمية مهاراتهم، وتوعية الشباب بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

طلاب الجامعة: التوعية البيئية أمر واجب وضروري حفاظا على مستقبلنا

وقالت شهد سلامة، طالبة جامعية، إن مبادرة بطل بيئي مبادرة هامة وضرورية وعلى جميع الطلاب في مختلف الجامعات الانضمام والتفاعل معها، خاصة للمساعده في تنفيذ رؤية الجامعة، بأن نصبح جامعة خضراء تتوافق مع توجه الدولة المصرية في المحافظة على البيئة.

تابعت بسمة إبراهيم، طالبة جامعية، أن هناك “هدر كبير” من الأوراق والبلاستيك بالجامعات وكلياتها ويجب استغلاله والاستفادة منها بإعادة تدويرها مجددا، ومن هنا نكون استفدنا منها مجددا وحافظنا على البيئة.

ويقول مالك هشام، طالب جامعي، إنه من الجيد المشاركة في مبادرة بطل بيئي والتي سيكون نتاجها منح شهادة تطوع لإثبات مشاركتنا المجتمعية وتقديرا لجهودنا.

وأشاد محمد عمر، طالب جامعي، بأن مبادرة بطل بيئي إيجابي، لأنها تحتوي على عدد كبير من الشباب ذوي الطاقة الإيجابية لتغيير سلوك المجتمع بأقل التصرفات والسلوكيات لتغيير واقع أصبح حقيقيا بسبب التغيرات المناخية.

فيما تقول نهى مصطفى، طالبة جامعية، إن هناك أفكار بسيطة قابلة للتطبيق ولكنها ذات أثر كبير في المحافظة على البيئة مثل صناديق فصل المخلفات بين البلاستيك والورق والمعدن، وهي فكرة فعالة جدا للحفاظ على البيئة ويمكننا الاستفاده منها مجددا بإعاده تدويرها.