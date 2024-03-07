الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"بطل بيئي".. مبادرة مجتمعية للتصدي للتغيرات المناخية

مبادرة بطل بيئي
مبادرة بطل بيئي

قال النائب إيهاب زكريا، ممثل التحالف الوطني للعمل التنموي الأهلي بالإسكندرية، إن مبادرة بطل بيئي تهدف إلى تعظيم التطوع في مجال البيئة بين طلاب الجامعات، كون الشباب هي الطاقة الإيجابية التي بها تتقدم الدول والحكومات وهم المكسب الحقيقي.

تابع أن من أهداف المبادرة رفع وعي الشباب بأهمية التطوع وأنواعه، وتدريب الشباب علي المهارات الأساسية للتطوع وتقديم التدريبات اللازمة لتأهيلهموتنمية مهاراتهم، وتوعية الشباب بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقالت الدكتورة مريم جمال، مسؤول المبادرات بالإدارة المركزية لجهاز شؤون البيئة، أن مبادرة بطل بيئي تتكون من محوري المحور النظري يعرف بالتوعية بأهداف التنمية المستدامة ودور ومسؤولية الفرد والمجتمع والدولة تجاه البيئة، وغرز روح وقيم التطوع وأثرة الإيجابي على المجتمع، لتستكمل أهداف المبادرة بالمحور العملي من خلال التواجد على أرض الواقع من خلال تنفيذ عدد من الفعاليات منها تنظيف الشواطئ والتوعية داخل الجامعات والكليات والحد من استخدام البلاستيك والاعتماد على البدائل من الورق والقماش.

أضافت، أن المشاركة في المبادرة متاحة للجميع والانضمام بسيط بملىء استمارة البيانات لمشاركة أكبر عدد من طلاب الجامعات والمجتمع المدني، ليكون هناك تأثير إيجابي لخدمة البيئة والمجتمع الذي نعيش فيه.

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وكيل وزارة البيئة: التغيرات المناخية سبب غلاء أسعار الأسماك

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التغيرات المناخية المبادرات البيئية التحالف الوطني للعمل التنموي الاهلي بالاسكندرية طلاب الجامعات المبادرات بالإدارة المركزية لجهاز شؤون البيئة

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