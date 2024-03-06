وكيل وزارة البيئة: التغيرات المناخية سبب غلاء أسعار الأسماك



قال الدكتور سامح رياض وكيل وزارة البيئة بالإسكندرية إن هناك تحديات بيئية كثيرة تواجه مدينة الثغر ولاحظنا تأثيرها خلال السنوات الماضية من تغير مواعيد النوات الشتوية وكثافة كميات الأمطار.

جاء ذلك خلال تدشين برنامج بطل بيئي تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الوطني الأهلي بالإسكندرية، لتعظيم التطوع البيئي في نطاق طلبة الجامعات.

وتابع وكيل وزارة البيئة: ظهرت أسباب التغيرات المناخية بقوة في الإسكندرية وتتابعت نتائجها منها نحر الشواطىء، تقليص فترة الشتاء وحرارة الصيف الشديدة وتساقط الثلوج وغيرها من التوابع المناخية.

وأكد وكيل وزارة البيئة أن استراتيجية التوعية تهدف لتقليل استخدام الفرد من البلاستيك السنوي من ٧٠٠ إلى ٥٠ كيسا، وسيتم بتوفير بدائل لتحقيق القدرة على الاستغناء عن استخدام البلاستيك المدمر للبيئة.

واستطرد: استخدام البلاستيك من الأسباب الرئيسية لتغير المناخ بتوابعه السلبية، فهناك دراسات تفيد بأن ٤ كيلو من الأسماك في البحار يقابلها كيلو من البلاستيك وهذه كمية كبيرة جدا وتؤثر سلبا على البيئة البحرية.

ويواصل: هذا ما أثر على زيادة أسعار الأسماك بسبب تعميق الصيادين في البحار لقدرة الوصول إليها لان ناتج البحر من الأسماك أصبح قليلا عن السنوات الماضية، وهذا بالتتابع سيزيد من أسعار الأسماك.









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قال الدكتور سامح رياض وكيل وزارة البيئة بالاسكندرية ان هناك تحديات بيئية كثيرة تواجه محافظة الاسكندرية ولاحظنا تأثيرها خلال السنوات الماضية من تغير مواعيد النوات الشتوية وكثافة كميات الامطار الشتوية

جاء ذلك خلال تدشين برنامج بطل بيئي تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الوطني الاهلي بالاسكندرية، لتعظيم التطوع البيئي في نطاق طلبة الجامعات.

تابع وكيل وزارة البيئة ان اسباب التغيرات المناخية ظهرت بقوة في الاسكندرية وتتابعت نتائجها منها نحر الشواطىء، وتقليص فترة الشتاء وحرارة الصيف الشديدة وتساقط الثلوج وغيرها من التوابع المناخية.