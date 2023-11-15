طلاب تربية نوعية جامعة أسوان يحولون أكياس البلاستيك إلى لوحات فنية

قام طلاب قسم التربية الفنية كلية التربية النوعية بجامعة أسوان، بقيادة الدكتورة ايمان وجدي بتعظيم الاستفادة من الأكياس البلاستيكية كلدائن صناعية متوافرة فى كل بيت مصري وتتمتع بألوان كثيرة يمكن استغلالها وتوظيفها بالحرارة إلى لوحات فنية مستغلين فيها تقنيات التشكيل من قص ولصق وتراكب وجدل وضفر، وثقب وتخريم، وذلك فى إطار لطرح أفكار جديدة في ظل ارتفاع أسعار الخامات الفنية.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعه أسوان، وتحت إشراف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد راشد عميد كلية التربية النوعية،واشراف الدكتورة إيمان وجدي، وراندا عيسي، وطلاب تربية فنية.

تفاصيل تشكيل الأكياس بالحرارة



وقالت الدكتورة ايمان وجدي، إنه استطاع طلاب الفرقة الثانية تشكيل الأكياس بالحرارة وعمل لوحات من البيئة كوجوه الرجال الكبار بالصعيد والبيوت وارباب الحرف الشعبية ولقطات من الفن الشعبي والريف.

واضافت انهم تناولوا الخامة بعمل لوحات فنية يستطيع الطالب ان يشرح عليها في المقررات الميدانية في المدارس لمواجهة ارتفاع أسعار الخامات الفنية.

وفي سياق آخر، كان قد قامت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بجولة ميدانية لتفقد نسب ومعدلات التنفيذ بمشروعات إنشاء بعض المدارس التعليمية، وذلك بمرافقة عبد الكريم لطفى مدير التربية والتعليم، وفيصل نعيم مدير عام التعليم العام، ومحمد شرف مدير عام التعليم الفني، وغنية محمد مدير إدارة أسوان التعليمية، وعبد الهادي عبد اللطيف مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، بالإضافة إلى عدد من المسئولين والمهندسين التنفيذيين، ورئيس قرى غرب أسوان.

وجاء ذلك فى إطار تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمختلف المشروعات الجارية.

وقد بدأت الدكتورة غادة أبو زيد جولتها بغرب أسوان بتفقد مشروع إنشاء مدرسة عبد الشكور حجازى الثانوية الفنية بتكلفة 10 مليون جنية ووصلت نسبة التنفيذ فيها 70% حيث تقع على مساحة 2132م٢ عبارة عن دور أرضى و٤ أدوار علوية تضم 9 فصول دراسية، بجانب مبانى إدارية ومخازن، وورش فنية، ودورات مياه، ومساحات لتوسعات مستقبلية، موجهه بمواصلة الجهود للإنتهاء من الأعمال المتبقية لتكون المدرسة جاهزة للتسليم فى أول شهر يوليو القادم.

وقد واصلت نائب المحافظ، جولتها بتفقد مدرسة عبد العظيم فضل الابتدائية والتى تم الانتهاء منها بنسبة 100% وبتكلفة 10 مليون جنيه، وتتكون من 5 طوابق تضم 16 فصل دراسي، بالإضافة إلى مكاتب إدارية وقاعات أنشطة ودورات مياه حيث أشادت الدكتورة غادة أبو زيد بمستوى التشطيبات النهائية لأعمال الكهرباء والدهانات والصرف الصحي، مشددة على سرعة الانتهاء من إجراءات التسليم الابتدائي للبدء في تجهيزها بالأثاثات اللازمة تمهيدًا لافتتاحها في مطلع الشهر القادم.

لوحات طلاب جامعة أسوان

لوحات طلاب جامعة أسوان

لوحات طلاب جامعة أسوان

لوحات طلاب جامعة أسوان

لوحات طلاب جامعة أسوان