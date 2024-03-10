إقبال كبير على معارض أهلا رمضان بالإسكندرية (تفاصيل)

شهدت معارض أهلا رمضان، إقبالا كبيرًا من المواطنين قبل استطلاع هلال شهر رمضان، للاستفادة من الخصومات والعروض المقدمة على جميع السلع الغذائية والتموينية، لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

لتشهد معارض أهلا رمضان بجميع فروعها زحام كبير من المواطنين على مختلف أقسام المعرض، المتنوعة من الخضروات واللحوم وياميش رمضان بأسعار تنافسيه مع الأسواق الخارجية.

ليحقق المواطنين الاستفادة من العروض والخصومات التي تصل لـ30% مع توافر كافة السلع من اللحوم والدواجن والأرز والسكر والمكرونة والزيوت والسمن والبلح والزبيب والدقيق والفول وقمر الدين وجوز الهند والشاى، والجبن والصلصة والخل والملح.

خريطة معارض اهلا رمضان في الاسكندرية

- معرض "أهلًا رمضان" المقام ببرج العرب القديم.

- معرض "أهلًا رمضان" أسفل كوبري محرم بك بجوار جراج الترام.

- معرض "أهلًا رمضان"بمنطقة سيدي جابر الكائن خلف محطة القطار.

- معرض "أهلًا رمضان" أسفل كوبري أبيس بالطريق الزراعي

- فروع المجمعات الاستهلاكية.

- مجمع وهدان بالمنشية.

- مجمع الأزاريطة بالأزاريطة.

- مجمع كمال الجويلى بمنطقة رشدى.

- مجمع جناكليس شارع أبوقير.

- مجمع السيوف شارع جمال عبدالناصر السيوف.

- مجمع أبو العباس بمنطقة بحرى.

- مجمع أبوطالب بمنطقة أبوقير.

- مجمع البيطاش العجمى.

- مجمع بشاير الخير بمنطقة بشاير الخير 1.

- مجمع سيدى مسعود بالعامرية.

أسعار اللحوم المدعمة في معرض أهلا رمضان بالإسكندرية

سعر الكيلو الواحد للحوم البرازيلي القطع 280 جنيها

سعر الكيلو الواحد للحلوم البرازيلي المكعبات 250 جنيها

سعر الكيلو للحوم المفروم 170 جنيها

سعر الكيلو الواحد للسجق 170 جنيها

سعر الكيلو الواحد للكبده 130 جنيها

سعر الكيلو الواحد للبرجر 150 جنيها

سعر الكيلو الواحد للكفته 160 جنيها

سعر الكيلو الواحد للكلاوي 120 جنيها

سعر 2 فرخة وزن 1900 جرام 200 جنيها

سعر الوراك 900 جرام 85 جنيها

سعر الدبوس 900 جرام 110 جنيها

سعر الكيلو الواحد للفراخ وزن 110 جنيها.



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