مسلسلات رمضان 2024| الحلقة الثانية من محارب تتصدر ترند "السوشيال ميديا"

تصدر مسلسل محارب من بطولة الفنان حسن الرداد "عزيز محارب" تريند مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وإكس وجوجل" بعد عرض الحلقة الثانية ؛ والتي شهدت العديد من الأحداث المثيرة منها وفاة والدة "محارب" التي تجسد دورها الفنانة عفاف شعيب، ومحاولة إنتحار زوجته التي تجسد دورها الفنانة ناهد السباعي.

أبرز أحداث الحلقة الثانية من مسلسل محارب

وشهدت الحلقة الثانية محاولو أحمد زاهر "حسام الجيوشي" محامي "رامي العزازي" ابن ماجد المصري "العزازي" تقديم فدية لـ"محارب" مقابل التنازل عن محضر حادثة ابن "العزازي" وهو ما رفضه "محارب" خاصة بعد عرض المحامي فدية قدرها 50 ألف جنيه لكل أبناء عفاف شعيب؛ فما كان من "محارب" أن عرض على محامي "العزازي" 150 ألف جنيه مقابل قتل والدته.

وفى نهاية الحلقة ذهب "حسام" الى "محارب" لتقديم واجب العزاء له في والدته وتكرار عرضه بتقديم فدية لوالدته مقابل التنازل عن حبس "التيك توكر" رامي العزازي نجل رجل الأعمال العزازي الذى يجسده الفنان ماجد المصري؛ فما كان من "محارب" إلا أن طلب من أخيه واصدقائه غلق صوان العزاء علي حسام ورجاله لتنتهي أحداث الحلقة الثانية من المسلسل في إشارة إلي محاولة لإعتداء محارب على حسام.

مسلسل محارب

احداث مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل "محارب" فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز محارب القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

وكشف حسن الرداد عن تفاصيل شخصيته في مسلسل محارب خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة ON، وقال:"عزيز محارب هو شخصية المواطن البسيط اللى عاوزين نرجعها مش كل الشخصيات تبقى شبحنة.. مش كله لازم يكسر ويضرب بدراعه".

وتابع: "أنا تربيت على مسلسلات من صغرى تقدم المواطن البسيط سواء مدرس أو دكتور أو اى حرفة أو عامل فى مصنع ويكون شخص عادى بنقابله فى الشارع فى القاهرة أو دمياط فى بلدى ودى النماذج اللى بحب أتكلم عنها وأشوف رحلة كفاحها وأتأثر بيها وأتكلم عنها".

وأشار الرداد:"فى الفترة الأخيرة بقيت بشوف فكرة تقديم المواطن البسيط وكأنه عم الشبحنة فى العالم وبقت الطبيعى والسائد أنى أجيب فئة أو شخصيات من دماغ البنى أدمين وأحطه مكان شريحة أخرى من المجتمع وهذا غير حقيقي".

ولفت الرداد إلي أن أهم ما حمسه لأداء الدور في شخصية عزيز محارب لأنه شخص محترم وبسيط ونراه فى شارعنا المصري.

مواعيد عرض مسلسل محارب

أعلن الفنان حسن الرداد بطل مسلسل "محارب" عن مواعيد عرض حلقات المسلسل طوال شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث يعرض يوميًا من الساعة التاسعة مساءً على قناة "سي بي سي مصر" ويعاد عرضه في تمام الساعة الخامسة والربع فجرًا، والإعادة الثانية في تمام الرابعة إلا ربع عصرًا، ويعرض في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على شاشة "سي بي سي دراما".

أبطال مسلسل محارب

"محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك فى بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.