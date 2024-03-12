مسلسل محارب الحلقة 2.. ابن نرمين الفقي متهم بقتل عفاف شعيب

اليوم العرض الأول من الحلقة الثانية لـ مسلسل محارب الذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان الكريم.

يعد مسلسل محارب واحد من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة الفنان حسن الرداد ونرمين الفقي وأحمد زاهر، ويعرض المسلسل يوميًا الساعة 9 مساءً.

أحداث الحلقة الثانية من مسلسل محارب

مع بداية الحلقة 2 من مسلسل محارب أخبرت المستشفى ابنة “عفاف شعيب” بوفاة والدتها إثر حادث سير، ومن ثم أخبر أخوها “محارب” والذي انهار واتجه فورا إلى المستشفى.

وتوجه حسن الرداد إلى المستشفى ودخل في حالة انهيار عصبي بعدما رأى والدته “عفاف شعيب” متوفية وفي مشرحة المستشفى.

وانتشر فيديو دهس عفاف شعيب على مواقع السوشيال ميديا والذي تورط في هذا الحادث ابن نرمين الفقي وهي من عائلة كبير تدعى “العزازي”، ولكن ترفض نرمين الفقي محاسبة ابنها وفق القانون.

مواعيد عرض مسلسل محارب

ويعرض مسلسل محارب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 يوميًا على قناة cbc حصريًا الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 5 مساء، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 مساء.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل محارب

يشار إلى أن أحداث مسلسل محارب تدور قصتها في إطار اجتماعي حول شاب قادم من الصعيد لكي يعيش مع أسرته في القاهرة بعيدا عن مشاكل أقربائه في البلدة، ولكن تتغير حياته بعد وفاة والده ويضطر إلى العمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا يغير مسار حياته.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل محارب

والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، وعابد عناني، وعفاف شعيب.