مسلسل سر إلهي الحلقة 2| مي سليم تساوم شقيقات "روچينا" لاتهامها بقتل "عم جميل"

الحلقة الثانية من مسلسل سر إلهي.. تحاول مي سليم “ شاهيناز” مساومة أخوات “روچينا” للاعتراف عليها واتهامها بقتل الفنان أحمد بدير “عم جميل” مقابل مبالغ مالية.

احداث مسلسل سر الهي الحلقة 2

ورفضت رنا رئيس الاعتراف علي شقيقتها “ نصرة” واتهامها بالقتل بينما وافق زوجها وأشقائها الآخرين طمعا في المال.

وبدأت الحلقة بمقتل الفنان أحمد بدير “عم جميل ” على يد ابنه محمود حجازي.

أبطال مسلسل سر إلهي

تضم قائمة أبطال مسلسل “سر إلهي” بجانب روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رءوف عبدالعزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي تدور قصته في إطار اجتماعي تشويقي حول سيدة تدعى نصرة وتقوم بدورها الفنانة روجينا ويسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وتنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة لتعمل في إحدى دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز.

موعد عرض مسلسل سر إلهي

يعرض مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا يوميا خلال شهر رمضان المبارك عبر قناة “CBC” الفضائية بشكل حصري في التوقيتات التالية: