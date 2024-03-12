مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث مسلسل سر إلهي لـ روجينا الحلقة 1

يشهد مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا تصاعد ملحوظ في الاحداث منذ انطلاق أولى مشاهده عبر قناة CBC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية، ويظهر أبطال العمل بشكل جديد ومختلف وأبرزهم الفنان محمد ثروت والذي يبتعد عن اللون الكوميدي في هذا العمل.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل سر إلهي الحلقة 1

وتضمنت الحلقة الأولى من مسلسل سر إلهي بطولة روجينا العديد من الأحداث الشيقة والممتعة والتي تدور في إطار اجتماعي حول نصرة التي تجسدها روجينا والتي ظهرت خلال الحلقة وهي تسعى بكل ما في وسعها من أجل مساعدة أشقاءها وتدبير المصاريف الخاصة بهم بجانب مصاريفها الشخصية خاصة وان زوجها محمد ثروت لم يقوم بأداء مهامه في توفير الأموال للمنزل.

كما كشفت الحلقة الأولى عن طبيعة عمل “نصرة” وتعمل في دار لرعاية كبار السن والمسنين وتقوم برعاية المسنين في الدار والذي يسكن فيه الفنان أحمد بدير الذي يظهر بشخصية “عم جميل”.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل روجينا الحلقة 2

مسلسل سر إلهي بطولة روجينا يعرض يوميا على مدار 30 يوما لشهر رمضان عبر وذلك في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل سر إلهي الحلقة الثانية

مسسل سر إلهي يعرض خلال شهر رمضان عبر قناة CBC العامة، وقناة CBC دراما، بالإضافة إلى منصة WATCH IT الرقمية.



ابطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يشارك في بطولته كل من:

روجينا

أحمد مجدي

رنا رئيس

مى سليم

محمد ثروت

نهى عابدين

محمود الحدينى

صلاح عبد الله

أحمد بدير

ميمي جمال

أحمد سلامة

محسن منصور

رشا مهدي

مراد مكرم

محمود حجازي

مريم أشرف زكي

يوسف الأسدي.

معلومات حول مسلسل سر إلهي