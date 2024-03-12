الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر إلهي الحلقة الثانية.. مقتل الفنان أحمد بدير علي يد ابنه

مسلسل سر إلهي
مسلسل سر إلهي

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل سر إلهي أحداث مثيرة بدأت بمقتل الفنان أحمد بدير  “عم جميل ” على يد ابنه محمود حجازي. 

 

أبطال مسلسل سر إلهي

تضم قائمة أبطال مسلسل “سر إلهي” بجانب روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رءوف عبدالعزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

 

قصة مسلسل سر إلهي

“سر إلهي” تدور قصته في اطار اجتماعي تشويقي حول حول سيدة تدعى نصرة وتقوم بدورها الفنانة روجينا ويسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وتنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل سر إلهي لـ روجينا الحلقة 2

بعدسة رؤوف عبد العزيز.. ظهور ملفت لـ محمود الحدينى بالحلقة الأولى من "سر إلهى"

موعد عرض مسلسل سر إلهي

يعرض مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا يوميا خلال شهر رمضان المبارك عبر قناة “CBC” الفضائية بشكل حصري في التوقيتات التالية:

  • البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.
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