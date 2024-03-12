بعدسة رؤوف عبد العزيز.. ظهور ملفت لـ محمود الحدينى بالحلقة الأولى من "سر إلهى"

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، ظهور ملفت للفنان القدير محمود الحديني بعد غياب عن الدراما فترة طويلة استمر لمدة 12 سنة، حيث تألق الحديني بعدسة المخرج رؤوف عبد العزيز الذي دائمًا ما يسعى لتقديم الفنان الكبار المختفين عن الساحة الفنية ويعيد اكتشافهم بعين جديدة كما فعل قبل ذلك مع الراحل إبراهيم نصر في مسلسل "فوق السحاب".

الحلقة الأولى مسلسل سر إلهي

وشهدت الحلقة صراع دائر ما بين مفهوم الصح والخطأ من خلال الحوار الذي دار بين سليمان مراد مدير دار المسنين(محمود الحديني) ونجله يحيى سليمان (أحمد مجدي)، هو مفهوم الصح في مساعدة الغني والفقير والشخص اللي معاه الحق، حيث كان سليمان يريد اقناع يحيى، أنه لابد أن يقف بجانب الغني حتى لو غلط المهم مصلحته معاه لكن الفقير فهو مغلوب على أمره لا يصح أن يعادي الناس ذات الطبقات الارستقراطية من أجل الفقراء، خاصة أن نجله يرى العكس، ويرى أن من واجبه أن يعطي الحق لأصحابه بصرف النظر عن غني أم فقير.

ويحرص المخرج رؤوف عبد العزيز على عودة رواد الفن ونجوم الزمن الجميل للشاشة الصغيرة، واختيارهم للمشاركة في أعماله الفنية على العناصر المميزة التي تكون خارج الصندوق مثلما فعل قبل ذلك مع الراحل إبراهيم نصر، حينما أعاده للدراما بعد غياب 19 سنة بمسلسل "فوق الحساب"، والذي قدم شخصية الدُب، والتي حققت حينها صدى واسع، وردود فعل كبيرة، ولا تزال تحظى بشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بالإضافة إلى عودة محسن محسن الدين أيضًا للبطولة مثلما فعل معه في مسلسل "قمر هادي"، والذي كان بمثابة وش السعد عليه وحصل على العديد من التكريمات، وشارك بعدها حتى اليوم في العديد من الأعمال الفنية المميزة.

تصدر هاشتاج "سر إلهي" تريند تويتر "أكس" بعد تفاعل كبير من الجمهور، قبل عرض الحلقة الأولي، من مسلسل سر إلهي، بطولة النجمة روجينا، خاصة بعدما كشف البرومو الرسمي عن اتهام نصرة (روجينا) فى جريمة قتل ودخولها السجن خلال أحداث المسلسل.

مسلسل "سر إلهي" بطولة النجمة روجينا، وإخراج رؤوف عبد العزيز، تصدر تريند مواقع السوشيال ميديا، والأكثر بحثًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،وذلك بعد طرح البرومو الرسمي للمسلسل، وكذلك الأغنية الدعائية للعمل، قبل بدء عرض أولى حلقاته.

كما شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "سر إلهي"، أداء استثنائي من روجينا، بعدسة المخرج رؤوف عبد العزيز، الذي لديه قدرة رائعة في فن أدارة الممثل، وهذا ما ظهر جليًا في مشهد نهاية الحلقة الأولى من المسلسل والتي خطفت قلوب المشاهدين، بأداء عبقري من العظيم أحمد بدير والذي يقدم شخصية رجل الأعمال جميل أو هارون كما يدعي، وكذلك أداء عظيم من روجينا.

وعبرت الحلقة عن مدى جحود الأبناء تجاه أبائهم بسبب المال، والثورة والورث، حيث كشف رجل الأعمال هارون( أحمد بدير) لـ نصرة (روجينا) أن نجله بدر (محمود حجازي) حاول قتله للاستيلاء على ثورته مع شقيقته شاهيناز(مي سليم)، وعندما رفض أخوهم الثالث كريم هذا الأمر، ودافع عنه قام بدر بقتل شقيقة كريم، وإشعال النار فيه تحت تأثير المخدرات، وجسد بدير بتفاصيل الشخصية بكل بملامحة ونبرة صوتيه التي يخيم عليها الحزن، مما حدث لها، وتفاعلت معه نصرة (روجينا)، وعبرت عن صدمتها الكبيرة مما تسمعه منه، في مشهد أقل ما يقال عنه أنه عظيم، تحت قيادة مخرج واعي يعي جيدًا ما يفعله ويقدمه للمشاهدين.

وهنا قرر المخرج رؤوف عبد العزيز، أن يفاجئنا بدخول نجله بدر (محمود حجازي) سبب كل المشاكل التي أحلت بـ هاورن(أحمد بدير)، والذي قتل شقيقته ويحاول قتل والده، وهنا تقوم نصرة (روجينا) بالتعبير عن غضبها الشديد تجاهه بكل غضب بصفعة بالقلم على وجهه، فيقوم بضربها وغشي عليها، كما يقوم بضرب والدة( أحمد بدير)، وتصطدم بالحائط، ويسقط على الأرض وهو ينزف بكرة رأسة.

الفنان محمود الحديني

الفنان محمود الحديني

الفنان محمود الحديني

وتفوق نصرة (روجينا)، وتذهب مسرعة لإنقاذ هارون (أحمد بدير)، وتحمل رأسه على يدها وهو ينزف، وهي في حالة انهيار تام في مشهد مؤثر تبدوا فيه انفعالاتها واقعية تدمي القلوب وتؤثر في الوجدان، لتنسلخ من شخصيتها تماما وتنغمس في الحزن الشديد لما يحدث لهذا المسن.

وتنتهي الحلقة بدخول شقيق نصرة عليها وهي تحمل هارون (أحمد بدير) وقد فارق الحياة، يجعلنا المخرج في حالة ترقب وشغف عن أحداث الحلقات المقبلة، وماذا سوف يحدث لنصرة وكيف تدخل السجن؟، وما هو مصير بدر؟ وغيرها من الأسئلة التي سوف تجاوب عنها الأحداث المقبلة.



قصة مسلسل سر الهي

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبرومو الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعى.

وتالقت النجمه روجينا بأداء استثنائي متميز في مشهد قتل أحمد بدير والذي انتهت به الحلقة الأولى من المسلسل بشكل يدمي القلوب ويخطف المشاعر وبيرهن على تمكن النجمة روجينا من أدواتها الفنية بملامحها المعبرة وعلامات الحزن والصدمة التي امتزجت معًا في تعبيراتها برؤية إخراجية عالية الاحترافية للمخرج رؤوف عبد العزيز.



أبطال مسلسل "سر إلهي"

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحًا كبيرًا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.