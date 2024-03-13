الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بعد تناوله بمسلسل عتبات البهجة.. ما هي مخاطر الدخول للديب والدارك ويب؟

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني العديد من الأحداث التشويقية، وخلال الحلقة الثانية والتي تناولت الحديث عن "الديب ويب والدارك ويب".

ملخص أحداث مسلسل عتبات البهجة

حيث أنه بعد إلقاء القبض على الفنان يحيى الفخراني والذي يجسد دور “بهجت الأنصاري”، يدخل أحفاده “عمر” الفنان خالد شباط و"جميلة" وتجسد دورها الفنانة بسنت أبو باشا، في مشاجرة بسبب القبض على جدهم.

فيقرر خالد شباط “عمر” الذهاب لمقابلة “مي” وتجسد دورها الفنانة كنزي، التي تقنعه بالعمل مع “فريد” الفنان حازم إيهاب، لجمع الأموال عبر "الديب ويب"، وسوف نعرض لكم في السطور التالية مخاطر الدخول في الديب ويب.

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مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2: محامي يحيى الفخراني يجد الحل لإخراجه من النيابة

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مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2| حفيد يحيى الفخراني يسقط في فخ "الديب ويب"

مخاطر الدخول في الديب ويب 

تندرج الأعمال غير القانونية تحت الديب ويب والدارك ويب، في البداية فهو يسبب مخاطر للجهاز الخاص بك فمن الممكن أن يتم تمرير بعض الروابط إليك دون أن تشعر وتستطيع هذه الروابط التجسس علي بياناتك الشخصية، فلا يوجد في الديب ويب اي بروتوكول أو ضمان لحماية معلوماتك.

يحمل الديب ويب العديد من المواقع مثل مواقع لتجارة الأعضاء البشرية، مواقع صناعة السلاح، والقرصنة، المواد الإباحية غير القانونية، التصيد والاحتيال ولذلك فبمجرد الدخول عليه تكون عرض للمشاكل القانونية حيث انه يقوم باستغلال المستخدمين بأي طريقة وخداعهم لإعطاء معلومات.

كما أنهم لديهم إمكانية التحكم في كاميرا الويب ومراقبة كافة الوظائف التي تؤديها، فبدون شعور تجد نفسك تورطت في عمليات الاحتيال والنصب واحيانا الأعمال الإرهابية.

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني 

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

 

ملخص أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2.. كواليس القبض على يحيى الفخراني

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني الحلقة 3 وملخص الحلقات السابقة

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2: محامي يحيى الفخراني يجد الحل لإخراجه من النيابة

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2| حفيد يحيى الفخراني يسقط في فخ "الديب ويب"

أبطال مسلسل عتبات البهجة 

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

 صلاح عبدالله

 سما إبراهيم 

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

 صفاء الطوخي

 هنادي مهنا

 علاء زينهم 

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب 

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان (محمود)

مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.

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