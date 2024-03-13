ملخص أحداث الحلقة 3 من مسلسل بابا جه لأكرم حسني.. مسلسلات رمضان

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني ونسرين أمين على قناة Dmc وDmc drama، ويناقش المسلسل قضايا إجتماعية وتنويرية حول علاقة الأب والأبناء.

ملخص أحداث الحلقة 3 من مسلسل بابا جه لأكرم حسني

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير ملخص أحداث الحلقة 3 من مسلسل بابا جه لأكرم حسني.

تفاصيل أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 2

وبدأت حلقة الثالثة منذ دقائق قليلة، وبينما شهدت الحلقة الثانية من مسلسل بابا جه ظهور الفنان أكرم حسني في مسلسل بابا جه الحلقة الثانية، بمنزل زيادة زميل ابنته جودي في المدرسة بعد أن فأجئته في فقرة العطاء، ويروي له القصص.

وكشفت الحلقة الثانية من مسلسل بابا جه للنجم أكرم حسني عن قبوله بالذهاب مع الطفل زياد "سليم مصطفى" ليكون له أبًا لمدة يوم واحد، لكنه فوجئ بترحاب كبير من الطفل ووالدته، ليشعر بالفعل وكإنه في بيته، وذلك بمقابل مادي، رفض هشام "أكرم حسني" في البداية، ولكنه وافق بعد الحادثة التي حدثت لسيارته وانقطع معها الدخل المادي.

وتعرض الحلقة الثالثة من مسلسل بابا جه بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسلات رمضان 2024

قنوات عرض مسلسل بابا جه الحلقة الثالثة

يعرض بعد قليل الحلقة الثالثة من مسلسل بابا بطولة أكرم حسني ونسرين أمين، علي قناة Dmc وDmc drama.

قصة مسلسل بابا جه

“بابا جه” مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا الايت بمسلسل الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

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