مسلسل بابا جه| تفاصيل الحلقة الثانية: أكرم حسني "أب" للإيجار

مسلسلات رمضان 2024..

تتصاعد أحداث مسلسل بابا جه، إحدي أعمال الشركة المتحدة خلال الموسم الرمضاني الدرامي 2024، فبعد أن صدمت ابنة هشام والدها معتبرة إياه بدون فائدة، يجده زميلها الدراسي “زياد” أنه الأب الذي يحلم به ويتمناه.

احداث مسلسل بابا جه الحلقة 2

فبعد أن اصطحب “هشام” والذي جسده الفنان أكرم حسني، زميل ابنته في المدرسة “زياد” لبيته، نراه يتنصل من الواجبات الثقيلة التي تقوم بها الأمهات، ألا وهي متابعة واجبات الأولاد ودراستهم، بل يقترح على الولد أن يلعبا “بلايستيشن” بدلا من المذاكرة، ويفرح “زياد” ويستمتع بالوقت الذي يقضيه معه هشام والذي يختم اليوم معه بسرد حكاية له والتي يفرح بها الولد جدا، بل ويطلب من أمه أن تحكيها له قبل أن ينام، فتندهش الأخيرة، ومن هنا تسطع الفكرة في ذهنها، ألا وهي أن تستأجر “هشام” كأب لابنها اليتيم.

هل يوافق هشام على طلب نهي؟

في اليوم التالي تهاتف “نهي” والدة زميل ابنة هشام لتعرض عليه أن يتقابلان، إلا أن هشام يتهرب منها بحجة انشغاله في عمله، على أنها تقابله فيما بعد وتبدأ حديثها بالثناء عليه، وكيف أن ابنها استمتع بالوقت الذي قضاه معه، ومن ثم تعرض عليه أن يقضي مع ابنها “زياد” بين الحين والآخر وقتا كالذي قضياه، إلا أن هشام يخبرها بانشغاله في عمله بالبورصة ولا يستطيع تلبية طلبها، فتصدمه “نهي” والتي تعمل مذيعة تلفزيونية وجسدت دورها الفنانة فريال يوسف، وتخبره بأنه بلا عمل منذ فترة طويلة، وهو ما باحت به زوجته عبر إحدي جروبات الأمهات. وأنها علي أتم الاستعداد أن تدفع له مقابل مادي يرضيه مقابل أن يقضي بعضا من وقته مع ابنها، كأب للإيجار.

وفي النهاية وأمام المصاعب الحياتية التي يواجهها “هشام”، وظروفه المادية الصعبة بعد أن تقاعد عن عمله إثر وباء كورونا بإغلاق الفندق الذي كان يعمل مديرا تنفيذيا له، يوافق على عرض “نهي” ويبدأ في عمله كأب مستأجر، دون أن يكشف له أنه يتقاضي أجر مقابل ما يقدمه له من وقت، بل في إطار أنه سيزوره مرة كل أسبوع، بالتوازي مع محاولة لإصلاح علاقته بابنته وتغيير فكرتها عنه بأنه بلا فائدة ويبدأ بأن يحكي لها حكايات قبل النوم والتي لا تقتنع بها أو تعجبها.

يذكر أن مسلسل بابا جه، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن الموسم الرمضاني الدرامي 2024، من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، ومن إخراج خالد مرعي، وبطولة أكرم حسني، نسرين أمين، فريال يوسف، محمود البزاوي وسما إبراهيم.