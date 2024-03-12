مسلسل بابا جه الحلقة 2 .. أكرم حسني في ورطة بعد حادث سيارته

أظهر مشهد في الحلقة الثانية من مسلسل بابا جه اتصال ياسر "أوتاكا" صديق هشام "أكرم حسني"، ليبلغه أنه تعرض لحادث أدى إلى اصطدام سيارته بالكامل.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 2

وظهر هشام في محاولة إخبار زوجته بالحادث لكنه فشل خوفًا من رد فعلها لأنها العادئد المادي الوحيد له بعد أن ترك وظيفته.

وظهرت فريال يوسف في مشهد برفقة أكرم حسني، بعد أن فرح ابنها زياد بوجود أكرم في المنزل بعد أن قضي معه يوم كامل، وترجت أكرم حسني باستمرار وجوده مع زياد لأنه سعيد بفكرة وجود أب في حياته.

وانطلقت في الساعة الثامنة إلا ربع من مساء اليوم الحلقة الثانية من مسلسل بابا جه ضمن مسلسلات رمضان 2024 على منصة "watch it " وقناة Dmc، بطولة أكرم حسني نسرين أمين وعدد من الفنانين.

أحداث مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا لايت بمسلسل جديد في رمضان 2024، ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية التصدي للصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.



أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.



موعد عرض مسلسل بابا جه



تعرض الحلقة الأولى من مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.