بعد الحلقة الثانية.. مسلسل بابا جه "الأكثر بحثًا" على فيسبوك

تصدر هاشتاج "بابا جه" محركات البحث على فيسبوك بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية من المسلسل الرمضاني للفنان أكرم حسني.

احداث مسلسل بابا جه الحلقة 2

شهدت احداث مسلسل بابا جه الحلقة 2 أكرم حسني "هشام"، ووالدة زيادة زميل جودي إبنته، وعرضت عليه أجر شهريًا مقابل أن يلعب مع ابنا ويزورة كل أسبوع بعد أن بساطه بوجود أب في حياته، لكن أكر حسني رفض المقابل المادي، لكنها اعترضت قائلاً:"إنت مش شغال بقالك سنة ونص"، وفوجئ منها هشام أنه اتفضح علي جروبات المتميز بأنه عاطل.

وكان من أكثر مشهد تعاطف معه الجمهور أثر في الكثير من الأبناء الصدمة الكبيرة استقبلها هشام أكرم حسني في أولى حلقات مسلسل بابا جه، حيث تفاجأ بأن ابنته لا تريده في حياتها، وذلك عندما أعلنت في حفل مدرسي أمام كل أولياء الأمور " بابا ملوش لازمة" وبإمكان أن طفل آخر أن يأخذه الأمر.

موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 2

وأنطلق في الساعة الثامنة إلا ربع من مساء اليوم الحلقة الثانية من مسلسل بابا جه ضمن مسلسلات رمضان 2024 على منصة "watch it " وقناة Dmc، بطولة أكرم حسني نسرين أمين وعدد من الفنانين.

ليواصل اعمالة الدرامية الكوميدية من كل موسم.

أحداث مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا الايت بمسلسل الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.



أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

موعد عرض مسلسل بابا جه



تعرض الحلقة الأولي من مسلسل بابا جه بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.