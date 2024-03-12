مسلسل بابا جه الحلقة 2.. فريال يوسف تطلب من أكرم حسني زيارة زياد كل أسبوع بمقابل مادي

شهدت احداث مسلسل بابا جه الحلقة 2 زيارة أكرم حسني لمنزل زياد حتي يقضي معه يوما كاملا، وفوجئت في البداية فريال يوسف وتوقعت أنه حرامي، ولكنها فوجئت بانبساط ابنها.

احداث مسلسل بابا جه الحلقة 2

وظهرت فريال يوسف في مشهد برفقة أكرم حسني، بعد أن فرح ابنها زياد بوجود أكرم في المنزل بعد أن قضي معه يوم كامل، وري له حدوتة "الأمير الي بيمشي يشرب عصير"، وترجت أكرم حسني باستمرار وجوده مع زياد لانه سعيد بفكرة وجود أب في حياته.

أحداث مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا اللايت بمسلسل الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.



أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.



موعد عرض مسلسل بابا جه



تعرض الحلقة الثانية من مسلسل بابا جه بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.