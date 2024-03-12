الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بابا جه.. الجمهور يتفاعل مع أكرم حسني بعد النهاية الصادمة للحلقة الأولى

أكرم حسني مسلسل بابا
أكرم حسني مسلسل بابا جه

نشر النجم أكرم حسني مقطع فيديو لمشهد النهاية الصادمة ضمن الحلقة الأولى من مسلسله الرمضاني الجديد بابا جه، المعروض عبر قناة dmc الفضائية وتفاعل معه الجمهور بطريقة مميزة.

وعلق أحد متابعين أكرم حسني هم "تعال عندنا يا هشام ياريت كل الناس زيك"، وعلقّت أخرى "أنا بنتي زعلت جدًا وقامت وحضنت باباها وقالتله بحبك"، "وبعدين في الحلقة اللي تقطع القلب دي"، "الحلقة كله ضحك بس عيطت في المشهد ده"، كما أخذ بعض الجمهور صف الطفلة، ليعلّق أحدهم "أيوه شخصية مستفزة غير مسؤولية يستاهل اللي يجراله".

https://www.instagram.com/reel/C4aZjsYtCr6/?igsh=cjEwOXlwZnF2Mmoy

 

وعبّر بعض الجمهور عن تأثره بأداء أكرم، وكانت إحدى التعليقات "حرفيا تمثيلك ف المشهد مؤثر أووي، ومتحمسه لحلقة النهارده"، و"اتأثرت جدًا وبجد واضح إن المسلسل بيلعب على عوامل نفسية كتيرة تخص الأب، وفي نفس الوقت بيلعب على نفسية الطفل".

 

وانتهت الحلقة الأولى من المسلسل بمفاجأة لـ هشام (أكرم حسني)، عندما أعلنت ابنته في حفل مدرسي أمام كل أولياء الأمور بأنها لا تريد والدها وبإمكان أن طفل آخر أن يأخذه، ليعبّر أكرم عن صدمته بنظرات غير مصدقة، جعلت الجمهور متحمسًا لردة فعله في الحلقة القادمة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

موعد عرض مسلسل بابا جه

تعرض الحلقة الأولي من مسلسل بابا جه  بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

 

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