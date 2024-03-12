مسلسل بابا جه الحلقة 2.. أكرم حسني في منزل زيادة زميل ابنته بعد أن تخلت عنه في فقرة العطاء

ظهر الفنان أكرم حسني في مسلسل بابا جه الحلقة الثانية، بمنزل زيادة زميل ابنته جودي في المدرسة بعد أن فأجئته في فقرة العطاء، ويروي له القصص.

احداث مسلسل بابا جه الحلقة 2

وخلال احداث مسلسل بابا جه الحلقة 2 ، اختار في فقرة العطاء الذي ادهشت الجميع خلال الحفل التنكرية في المدرسة، زميل جودي في المدرسة زياد قائلا: "أنا هاخد بابا جودي".

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موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 2

وانطلق في الساعة الثامنة إلا ربع من مساء اليوم الحلقة الأولى من مسلسل بابا جه ضمن مسلسلات رمضان 2024 على منصة "watch it " وقناة Dmc، بطولة أكرم حسني نسرين أمين وعدد من الفنانين.

أحداث مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا اللايت بمسلسل الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

أحداث الحلقة السابقة من مسلسل بابا جه



ظهور الفنان أكرم حسني في بداية الحلقة الأولي من مسلسل مسلسل بابا جه "هشام"، برفقة إياد البواب ويجسد دورة الفنان مصطفي غريب بلبس الدنياصور من خلال الحلقة الأولي.

كما ظهر الفنان محمد أوتاكا في مشكلة بين سواق أوبر، والسبب كنسلة الرحلة خوفًا من دفع 12 جنيها غرامة الإلغاء، بعد أن اكتشفت أن سائق الاوبر رجل وليس سيدة وسبب اختياره للرحلة أنه توقع السائق سيدة والسبب أسم شرين وبعدها تفاجئ أنه رجل، الأمر الذي جعله مساومة السائق.

وينتمي المسلسل إلى الدرما الاجتماعية، ويدور حوم كيفية تربية الأبناء بطريقة سلمية لقواعد تلتي لها تأثير في التربية السليمة للأطفال، ما من شأنه تسهيل المهمة على الآباء والأمهات، إذ ينتمي إلى المسلسلات الاجتماعية وتدور في إطار كوميدي لايت من خلال مجموعة من نجوم فن الكوميديا.