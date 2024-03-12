مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني الحلقة 2

تشهد حلقة اليوم من أحداث المسلسل بابا جه حول القضايا الاجتماعية بين علاقة الأبناء بالاباء بطريقة كوميدية إيجابية كالعادة من خفة ظل الفنان أكرم حسني، ليواصل اعمالة الدرامية الكوميدية من كل موسم.

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تفاصيل احداث مسلسل بابا جه الحلقة 2

شهدت أحداث الحلقة السابقة، ظهور الفنان أكرم حسني في بداية الحلقة الأولي من مسلسل مسلسل بابا جه "هشام"، برفقة إياد البواب ويجسد دورة الفنان مصطفي غريب بلبس الدنياصور من خلال الحلقة الأولي.

كما ظهر الفنان محمد اوتاكا في مشكلة بين سواق أوبر، والسبب كنسلة الرحلة خوفًا من دفع 12 جنيه غرامة الإلغاء، بعد أن اكتشفت أن سائق الاوبر رجل وليس سيدة وسبب اختياره للرحلة أنه توقع السائق سيدة والسبب أسم شرين وبعدها تفاجئ أنه رجل، الأمر الذي جعله مساومة السائق.



موعد عرض مسلسل أكرم حسني الحلقة 3

ينطلق مسلسل بابا في الساعة الثامنة إلا ربع من مساء اليوم الحلقة الأولى من مسلسل بابا جه ضمن مسلسلات رمضان 2024 على منصة "watch it " وقناة Dmc، بطولة أكرم حسني نسرين أمين وعدد من الفنانين.

أحداث مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا الايت بمسلسل الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.



قنوات عرض مسلسل بابا جه الحلقة الثالثة

يعرض بعد قليل الحلقة الأولى من مسلسل بابا بطولة أكرم حسني ونسرين أمين، علي قناة Dmc وDmc drama.



قصة مسلسل بابا جه

وتشهد حلقة اليوم من أحداث المسلسل حول القضايا الإجتماعية بطريقة كوميدية إيجابية كالعادة من خفة ظل الفنان أكرم حسني ليواصل اعمالة الدرامية الكوميدية من كل موسم.

أحداث مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا الايت بمسلسل الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.



أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

