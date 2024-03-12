مسلسل بابا جه الحلقة 2.. فضيحة أكرم حسني على جروب الماميز: "عاطل من سنة ونص"

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل بابا جه، مقابلة الفنان أكرم حسني "هشام"، ووالدة زياد زميل جودي ابنته، وعرضت عليه أجر شهريًا مقابل أن يلعب مع ابنها ويزوره كل أسبوع بعد أن بسطه وجود أب في حياته لكن أكرم حسني رفض المقابل المادي، ولكنها اعترضت قائلة: "أنت مش شغال بقالك سنة ونص"، وفوجئ منها هشام أنه اتفضح على جروبات المتميز بأنه عاطل.

مسلسلات رمضان 2024 .. تفاصيل أحداث الحلقة الثانية مسلسل بابا جه

ظهر الفنان أكرم حسني في مسلسل بابا جه الحلقة الثانية، بمنزل زياد زميل ابنته جودي في المدرسة بعد أن فاجئته في فقرة العطاء، ويروي له القصص.

وظهرت فريال يوسف في مشهد برفقة أكرم حسني، بعد أن فرح ابنها زياد بوجود أكرم في المنزل بعد أن قضي معه يوم كامل، وترجت أكرم حسني باستمرار وجوده مع زياد لأنه سعيد بفكرة وجود أب في حياته.

وانطلق في الساعة الثامنة إلا ربع من مساء اليوم الحلقة الثانية من مسلسل بابا جه ضمن مسلسلات رمضان 2024 على منصة "watch it" وقناة Dmc، بطولة أكرم حسني ونسرين أمين وعدد من الفنانين.

قصة مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا اللايت بمسلسل الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدى للصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.



أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنانة نسرين أمين، سماء إبراهيم، محمود البزاوي، فريال يوسف، محمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.



موعد عرض مسلسل بابا جه



تعرض الحلقة الأولى من مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

قنوات عرض مسلسل بابا جه

يعرض بعد قليل الحلقة الأولى من مسلسل بابا جهبطولة أكرم حسني ونسرين أمين، على قناة Dmc وDmc drama.