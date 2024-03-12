مسلسلات رمضان 2024.. جودى تستغنى عن والدها أكرم حسنى فى فقرة العطاء:" بابا ملوش لازمة"

اختارت جودي والدها أكرم حسني في فقرة العطاء للإستغناء عنه بعد أن سرق أموالها من الحصالة، وسمعت والدتها نسرين أمين عندنا قالت عن زوجها هشام أنت ملكش لازمة في البيت بعد أن تعرض لأزمة كبيرة في عمل وصل إلي حالة من الإهمال واللامبالاة.

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وقدمت جودي إبنه أكرم حسني في مسلسل بابا جه فقرة العطاء بعد حرمانها من عرض الملكة المتوجه بسبب سرقة والدها أكرم حسني لفلوس فستانها الملكة الفرعونية، في حفلة المدرسة قائلة:" بابا ملوش لازمة".

واختار في فقرة العطاء الذي ادهشت الجميع خلال الحفل التنكرية في المدرسة، زميل جودي في المدرسة قائلا:" أنا هاخد بابا جودي".

وتشهد حلقة اليوم من أحداث المسلسل حول القضايا الإجتماعية بطريقة كوميدية إيجابية كالعادة من خفة ظل الفنان أكرم حسني ليواصل أعماله الدرامية الكوميدية من كل موسم.

أحداث مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا الايت بمسلسل الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.



وينتمي المسلسل إلى الدرما الاجتماعية، ويدور حوم كيفية تربية الأبناء بطريقة سلمية لقواعد لها تأثير في التربية السليمة للأطفال، ما من شأنه تسهيل المهمة على الآباء والأمهات، إذ ينتمي إلى المسلسلات الاجتماعية وتدور في إطار كوميدي لايت من خلال مجموعة من نجوم فن الكوميديا.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.



موعد عرض مسلسل بابا جه



تعرض الحلقة الأولي من مسلسل بابا جه بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

قنوات عرض مسلسل بابا جه

يعرض بعد قليل الحلقة الأولى من مسلسل بابا بطولة أكرم حسني ونسرين أمين، علي قناة Dmc وDmc drama.