مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث الحلقة الأولي من مسلسل بابا جه لأكرم حسني

ظهر الفنان أكرم حسني في بداية الحلقة الأولي من مسلسل بابا جه ويجسد شخصية ”هشام”، برفقة “إياد البواب”، كما ظهرت جودي في حالة من الانهيار بعد أن فوجئت بفتح والدها أكرم حسني الحصالة الخاصة بها بعد أن جمعت مبلغا من المال 600 جنيه لشراء لبس تنكري “الملكة المتوجه” لحفلتها في المدرسة، ضمن أحداث مسلسل بابا جه الحلقة الأولى.

https://www.dostor.org/4656820

ملخص أحداث الحلقة الأولي من بابا جه

وحاول أكرم حسني في مشهد الحلقة الأولي من مسلسل بابا جه لمحاولة شراء فستان الملكة لابنته ولكن فوجئ أن سعره 800 جنيه ولكن حاول شراءه بـ 200 جنيه ورفض صاحب المحل، وبعدها ظهر اوتاكا في محاولة إرضاء جودي بفستان الفراولة لكنها رفضت وذهبوا لعدم حصولهم علي المال الكافي لشراء الفستان.

بدات الحلقة الأولى من مسلسل “بابا جه”، بمشهد لمشاجرة وقعت بين الفنان محمد أوتاكا مع أحد سائقي السيارات الأجرة، بعد أن ألغى الأخير الرحلة خوفًَا من دفع 12 جنيه غرامة.

نهاية الحلقة الأولي من بابا جه

وانتهت الحلقة الأولى من مسلسل بابا جه بعد أن اختارت جودي والدها أكرم حسني في فقرة العطاء للإستغناء عنه بعد أن سرق فلوسها في الحصالة، وسمعت والدتها نسرين أمين عندنا قالت عن زوجها هشام أنت ملكش لازمة في البيت بعد أن تعرض لأزمة كبيرة في عمل وصل إلي حالة من الإهمال واللامبالاة.

وينتمي المسلسل إلى الدرما الاجتماعية، ويدور حوم كيفية تربية الأبناء بطريقة سلمية لقواعد تلتي لها تأثير في التربية السليمة للأطفال، ما من شأنه تسهيل المهمة على الآباء والأمهات، إذ ينتمي إلى المسلسلات الاجتماعية وتدور في إطار كوميدي لايت من خلال مجموعة من نجوم فن الكوميديا.

أبطال مسلسل بابا جه

“بابا جه” بطولة الفنان أكرم حسني وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

موعد عرض مسلسل بابا جه

تعرض الحلقة الأولي من مسلسل بابا جه بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

قنوات عرض مسلسل بابا جه

يعرض بعد قليل الحلقة الأولى من مسلسل بابا بطولة أكرم حسني ونسرين أمين، علي قناة Dmc وDmc drama.