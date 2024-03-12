مسلسل "بابا جه".. جودى تقدم فقرة العطاء بعد حرمانها من عرض الملكة الفرعونية بسبب والدها أكرم حسنى

تقدم جودي ابنه أكرم حسني في مسلسل “بابا جه”، فقرة العطاء بعد حرمانها من عرض الملكة المتوجة بسبب سرقة والدها أكرم حسني لفلوس فستانها الملكة الفرعونية، في حفلة المدرسة.

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وتعرضت جودي للمضايقات من زملائها في المدرسة، بعد أن ارتدت فستان عادي غير المتفق عليه في الحفلة، الأمر الذي أزعجها وحاولت المدرسة أن تفرح جودي وتقوم بتقديمها فقرة العطاء.

وانطلق في الساعة الثامنة إلا ربع من مساء الإثنين، الحلقة الأولى من مسلسل "بابا جه" ضمن مسلسلات رمضان 2024 على منصة "watch it " وقناة Dmc، بطولة أكرم حسني نسرين أمين وعدد من الفنانين.

ويدور المسلسل حول القضايا الاجتماعية بطريقة كوميدية إيجابية كالعادة من خفة ظل الفنان أكرم حسني ليواصل أعماله الدرامية الكوميدية من كل موسم.

أحداث مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا الايت بمسلسل الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.



وينتمي المسلسل إلى الدرما الاجتماعية، ويدور حوم كيفية تربية الأبناء بطريقة سلمية لقواعد تلتي لها تأثير في التربية السليمة للأطفال، ما من شأنه تسهيل المهمة على الآباء والأمهات، إذ ينتمي إلى المسلسلات الاجتماعية وتدور في إطار كوميدي لايت من خلال مجموعة من نجوم فن الكوميديا.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.



موعد عرض مسلسل بابا جه

يعرض مسلسل “بابا جه” بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.