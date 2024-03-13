الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 3.. نجاة الكبير من الذبح

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي 8

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 3.. ذبح الكبير بالمنشار الكهربائى.. حيث يترقب ملايين المشاهدين أمام شاشات الديجتال والتليفزيون، ما يحدث خلال الحلقة الثالثة من مسلشل الكبير قوى 8 وهل ينجو عمدة المزاريطة من الذبح بالمنشار الكهربائى عن طريق الدكتور ربيع ورغبته فى الاإنتقام من الكبير، وسط متابعة غير مسبوقة للمسلسل وتصدره تريند تويتر.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 3

وشهت الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 3، حلبة من الصراع بين الدكتور ربيع ومربوحة والكبير قوى، ورغبة الدكتور ربيع مع ذبح بطن الكبير بحجة علاجه من أمراض مزمنة وهو يكمن الرغبة فى الإنتقام منه عن طريق منشار كهربائى.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

كما بدأت قصة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 3 بطريقة كوميدية محببة للكبار والصغار فى الموسم الثامن من المسلسل الذى يحظى بمتابعة ملايين المشاهدين، وإنتظار نجاة الكبير قوى من الذبح على يد ربيع وتحول الكبير إلىا بيكيمون فى الحلقة الثالثة.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 3

مسلسل الكبير أوي 8

كما إنتهت الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 3، برغبة الدكنتور ربيع فى ذبح الكبير أمام مربوحة التى رحبت بالأمر سعيا للحصول على الميراث، حيث جاء الدكتور ربيغ بمنشار كهربائى لذبح بطن الكبير مرددا.. “لازم افتح عشان استفتح” رافضا فكرة أشعة السونار والتى يعتقد إنها كبة لطحن الكمون والبهارات، والمفجأة أن مربوحة وافقت وذهبت للاتيان بمشمع لعدم تلوث الارضية بالدم، بعد تأكيد الدكتور أن نسبة نجاح العملية لا تتعدى 2% ومربوحة تقول انها تصبح ارملة ولكن تمر 3 سموات وتورث كل حاجه.

الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8.. مربوحة والكبير 

 

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ملخص أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2 ومواعيد عرض الثالثة

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مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن لـ أحمد مكي الحلقة 3

خلال قيام الدكتور ربيع، بمعاينة المنشار الكهربائى، ظهر الفزع على الكبير قوى وأخذ يردد.. “ كلكم  كلاب”.. وفجأة يتوقف المنشار لعدم وجود شحن وبعد ساعة يتم ذبح الكبير وإجراء العملية ويقترح خفير الكبير الإتيان بمنشار خشابى فيما اعترض ربيع لينتقم من الكبير بذبحه.

مسلسلات رمضان 2024 

 مسلسل الكبير أوي 8

فى النهاية، بدأت مع حلول شهر رمضان حلقات مسلسل الكبير أوى 8، وسط إعجاب ملايين المشاهدين فى مصر وربوع الوطن العربى.

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