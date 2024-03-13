الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث الحلقة 3 من مسلسل عتبات البهجة

عتبات البهجة
عتبات البهجة

يعود الفنان القدير يحيى الفخراني لدراما رمضان ٢٠٢٤ بمسلسل "عتبات البهجة" والذي يعرض خلال شهر رمضان ٢٠٢٤ على إحدى قنوات الشركة المتحدة، وذلك بعد غياب استمر لمدة عامين حيث كانت آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهي زركش".

txt

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3.. هل يتم تجديد حبس بهجت الأنصاري ونعناعة؟

txt

عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة الثالثة بعد قليل على قناتي DMC

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3

وتحمل الحلقة الثالثة من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني العديد من الأحداث المثيرة والتشويقية، حيث انتهت الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني، حيث قرر وكيل النيابة بتجديد حبس بهجت الأنصاري الذي يقوم بدوره الفنان يحيى الفخراني ونعناعة التي تقوم بدورها الفنانة جومانا مراد 4 أيام على ذمة التحقيق.

وفي الوقت ذاته يصل عرفان الذي يقوم بدوره صلاح عبد الله ومعه مايكل الشاهد الوحيد لإخراج بهجت الأنصاري من حبسه ومن تهمة بيع خطوط الهواتف بدون عقود.

مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 4

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم فهو من المسلسلات فئة الـ١٥ حلقة، والعرض الأول للمسلسل على قناة DMC في تمام الساعة 6:15، والعرض الثاني على قناة DMC Drama في تمام الساعة 8:15.

 

لاقنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة الرابعة

أعلنت قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

يعاد مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

وروجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

 

أبطال مسلسل عتبات البهجة

 

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

 صلاح عبدالله

 سما إبراهيم 

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

 صفاء الطوخي

 هنادي مهنا

 علاء زينهم 

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب 

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان (محمود)

مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.

قد يهمك:

مسلسل عتبات البهجة عتبات البهجة موعد عرض عتبات البهجة موعد عرض مسلسل عتبات البهجة موعد اعادة مسلسل عتبات البهجة قصة مسلسل عتبات البهجة أبطال مسلسل عتبات البهجة موعد عرض مسلسل يحي الفخراني مسلسل يحي الفخراني يحي الفخراني قنوات عرض عتبات البهجة قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة موعد مسلسل عتبات البهجة الحلقة الثالثة من عتبات البهجة عتبات البهجة الحلقة الثالثة عتبات البهجة الحلقة 3 الحلقة 3 من مسلسل عتبات البهجة الحلقة الثالثة من مسلسل عتبات البهجة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني الحلقة 3 وملخص الحلقات السابقة

تناوله مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2.. ماهو "الديب ويب والدارك ويب"؟

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2: محامي يحيى الفخراني يجد الحل لإخراجه من النيابة

أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2.. صلاح عبدالله يحاول إنقاذ بهجت الأنصاري

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2.. وجهة نظر فكري باشا أباظة في التحرش

مسلسلات رمضان 2024.. خالد الكمار يضع الموسيقى التصويرية لمسلسل عتبات البهجة

مسلسلات رمضان 2024.. بعد قليل عرض الحلقة الثانية من مسلسل "عتبات البهجة"

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني الحلقة 2

الأكثر قراءة

"الدستور" يكشف سبب نقل بطولة الإمارات إلى مصر

انتعاش قوى فى تدفقات العملة الأجنبية الواردة إلى مصر

آخر تحديث.. سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21 يواصل الانخفاض

أمير سعودى يتهم شيكابالا بالتهرب من دورة رمضانية

سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم الأربعاء وأسعار العملات مقابل الجنيه المصري

غدًا.. محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف محمود الخطيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

حسين دعسة

شكرًا أنتونى بلينكن.. رمضان غزة رمضان النوايا!

سارة سعودي

مسلسلات المتحدة.. وبهجة الفخرانى فى رمضان

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل