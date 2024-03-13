الأربعاء 13 مارس 2024
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فن

تناوله مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2.. ماهو "الديب ويب والدارك ويب"؟

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة

 شهدت الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني العديد من الأحداث المثيرة والتشويقية، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2024 على إحدى قنوات المتحدة.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2

وتفاعل الجمهور مع أحداث المسلسل بشكل كبير خاصة بعد أن وقع "عمر" حفيد "بهجت الأنصاري" في فخ الدارك ويب أو الديب ويب، وفي السطور التالية نعرض لكم ما هو الدارك ويب ومخاطره.

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مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2: محامي يحيى الفخراني يجد الحل لإخراجه من النيابة

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مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2.. نعناعة ترتكب جريمة وبهجت الأنصاري يدفع الثمن

ما هو الديب ويب والدارك ويب؟ 

الديب ويب والدارك ويب هو أى موقع على شبكة الإنترنت غير مدرج على قوائم محركات البحث مثل جوجل وبينج ولا يمكنك الدخول لها بالبحث عنها على هذة المحركات، فهو يعبر عن الجزء الخفي في الإنترنت وهو يشكل ما يقرب من ٩٠ لـ٩٥٪ من الإنترنت في العالم.

الديب ويب لا يمكن فهرسته مثل جوجل ويندرج تحته معظم الأعمال الإجرامية الغير قانونية، فهو يحتوى على أكثر الأمور بشاعة بداية من الإتجار بجميع أنواع المخدرات مرورا بالإتجار بالأسلحة وإستئجار قاتلين مأجورين أو شراء فيروسات للكمبيوتر وصولًا إلى الإتجار بالبشر والأعضاء البشرية حتى أن بعض التنظيمات الإرهابية قامت بإستخدامه لإتمام إتصالاتهم بشكل سرى.

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني 

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ملخص أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2.. كواليس القبض على يحيى الفخراني

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني الحلقة 3 وملخص الحلقات السابقة

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2: محامي يحيى الفخراني يجد الحل لإخراجه من النيابة

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2| حفيد يحيى الفخراني يسقط في فخ "الديب ويب"

أبطال مسلسل عتبات البهجة 

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

  • يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)
  • جومانا مراد (نعناعة)
  •  صلاح عبدالله
  •  سما إبراهيم 
  • خالد شباط 
  • وفاء صادق 
  • مصطفى عنبة
  •  صفاء الطوخي
  •  هنادي مهنا
  •  علاء زينهم 
  • علاء مرسي 
  • بسنت أحمد أبو باشا 
  • محسن منصور
  •  حازم إيهاب 
  • مراد فكري 
  • صادق بوسي الشامي 
  • محمود فايز 
  • حمادة حسني
  •  ليلى عز العرب 
  • محمد البكري
  •  هشام إسماعيل
  •  يوسف عثمان (محمود)

مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.

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