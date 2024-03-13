ملخص أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2.. كواليس القبض على يحيى الفخراني

يطل علينا من جديد الفنان القدير يحيى الفخراني في دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل "عتبات البهجة" والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

ملخص أحداث مسلسل عتبات البهجة

وينتظر الجمهور المصري والوطن العربي عرض الحلقات الجديدة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني خاصة بعد عرض أول حلقتين والتي حملت العديد من الأحداث المثيرة الجذابة للجمهور.

بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني بدخول قوات الشرطة إلى منزله، وبحضور أحفاده يسألون عنه ويتحدثون عن أنه هناك أمر ضبط وإحضار باسم صاحب الكشك الذي أنهي أوراقه وأعطاها لجومانا مراد والتي تلعب دور نعناعة، فيلقي الأمن القبض عليه ويقوده إلى قسم الشرطة من أجل التحقيق معه لوجود شبه في عمل غير مشروع يحاك في الكشك.

مسلسلات رمضان 2024..تفاصيل احداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2

وبعد دقائق تتضح التهمة ببيع هذا الكشك خط غير مسجل لأحد المواطنين، والذي ارتكب جريمة بهذا الخط، وتحاول نعناعة تبرأه نفسها وتتهم بهجت الأنصاري بارتكاب هذه الجريمة.

بعد إلقاء القبض على يحيى الفخراني في قضية بيع خطوط غير مسجلة لشخص ارتكب بها جريمة، قرر ضابط الشرطة إلقاء القبض عليه لعرضه على النيابة، فيما تم إخلاء سبيل نعناعة التي تعمل في الكشك وتجسد دورها جومانا مراد.

في هذه الأثناء، يحاول عرفان والذي يجسد دور الفنان صلاح عبد الله وزوجته لبنى والتي تجسد دورها الفنانة صفاء الطوخى مساعدة بهجت والذي يلعب دوره الفنان يحيى الفخرانى بعد القبض عليه، حيث تأتى لبنى بمحامى مصطفى حشيش إلى القسم.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 3

أعلنت قناة DMC عن تضمن خطتها في النصف الأول من شهر رمضان المبارك عرض الحلقة الثالثة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

يعاد مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

ايضا روجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة الثالثة

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم: