السلم والثعبان.. ملاذ الأطفال فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

حرص الأطفال على الحضور رفقة أولياء أمورهم إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

لزقت قاعة الطفل السلم والثعبان على الأرض ليلعب الأطفال عليها كنوع من أنواع الألعاب التفاعلية.

معرض القاهرة

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هى سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هى يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.