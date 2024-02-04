الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

دار نشر سعودية: معرض الكتاب مثمر جدًا والتوافد عظيم حتى الأيام الأخيرة

معرض الكتاب
معرض الكتاب

حرصت مكتبة المتنبي السعودية على المشاركة في معرض القاهرة للكتاب في دورته الـ55 المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وطرحت الدار العديد من الكتب الدينية، أبرزها كتاب البداية والنهاية، والفقه الإسلامي.

وقال محمد آل عامر، أحد القائمين على جناح مكتبة المتنبي السعودية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 لـ الدستور إن الإقبال على المعرض هذا العام كبير جدا، مشيرا إلى أن التوافد الزوار حتى الأيام الأخيرة في المعرض.

وأضاف أن كتاب البداية والنهاية من بين الكتب الأكثر مبيعا خلال الدورة الراهنة للمعرض.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير - 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

اختيرت النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هى سليم حسن أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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شيرين عبدالوهاب: معرض الكتاب فرصة لمعرفة مصر والعالم العربي بالأدب لنرويجي

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة للكتاب في الفترة من 24 يناير - 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

معرض القاهره الدولي للكتاب الدورة الخامسة والخمسون معرض الكتاب 10 اصدارات في معرض الكتاب

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