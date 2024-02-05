"زيارات الرئيس" كتاب يلفت أنظار رواد معرض القاهرة للكتاب

حرصت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وطرح جناح الهيئة العامة للاستعلامات المصرية كتابًا يتحدث عن الزيارات الخارجية للرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمر الذي لفت أنظار عدد كبير من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب.

تقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هى سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هى يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير الجاري، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

معرض القاهرة

تشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.